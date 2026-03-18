Τεσσάρα και ανατροπή για την Μπράγκα, που περιμένει Παναθηναϊκό ή Μπέτις

Η Μπράγκα ανέτρεψε το 2-0 του πρώτου αγώνα με εντυπωσιακή εμφάνιση και προκρίθηκε με συνολικό σκορ 4-0, περιμένοντας πλέον τον νικητή του Παναθηναϊκός-Μπέτις στα προημιτελικά του Europa League.

Η Μπράγκα πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανατροπή στην Πορτογαλία, ανατρέποντας το εις βάρος της 2-0 από το πρώτο παιχνίδι, επικρτατώντας 4-0 στη ρεβάνς της Φερεντσβάρος και εξασφαλίζοντας με εμφατικό τρόπο την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός-Μπέτις.

Η πορτογαλική ομάδα μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα, αλλά με σωστή διαχείριση και χωρίς υπερβολικά ρίσκα. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την αμυντική αφέλεια των Ούγγρων, που επέλεξαν να παίξουν με ψηλά την άμυνά τους, και «χτύπησε» με ταχύτητα και κάθετο παιχνίδι.

Μέσα σε 23 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, η Μπράγκα πέτυχε τρία γκολ και πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης. Ο Ρικάρντο Όρτα άνοιξε το σκορ στο 11', μετά από εξαιρετική συνεργασία και πάσα του Σαλαζάρ, ενώ στο 15' ο Γκρίλιτς με δυνατό σουτ και ασταθή επέμβαση του Γκροκ έφερε το ματς στα ίσα σε συνολικό σκορ. Το 3-0 ήρθε στο 34', όταν ο Μαρτίνεθ εκμεταλλεύτηκε κάθετη του Πάου Βίκτορ πάσα και τελείωσε ιδανικά το τετ α τετ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα δεν άλλαξε. Η Μπράγκα συνέχισε με πειθαρχία και καθαρό μυαλό, περιμένοντας την στιγμή της για να κλειδώσει την πρόκριση, η οποία ήρθε στο 53', όταν ο Όρτα με ένα εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 4-0, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα!

 

 

 

Έχασαν τον τίτλο, κέρδισαν υπερηφάνεια και χειροκρότημα: Λύγισαν τα «Φίνα κορίτσια» του Παναθηναϊκού

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν είναι σύμπτωση… Είναι Χένινγκ Μπεργκ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Να γίνουμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη και να γράψουμε άλλη μια σελίδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού»!

Ελλάδα

|

Category image

Αν το ΓΣΠ γίνει ξανά έδρα...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στα πάνω τους, στα ωραία τους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μοίρασε πρόστιμα ο Βρυωνίδης - Τιμωρία κεκλεισμένων στον φουτσαλικό Απόλλωνα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τεσσάρα και ανατροπή για την Μπράγκα, που περιμένει Παναθηναϊκό ή Μπέτις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Υπό προεδρικό βλέμμα ολοκλήρωσε η ΑΕΚ την προετοιμασία της για τον ιστορικό αγώνα

ΑΕΚ

|

Category image

Αυτό που ξεχωρίζει ο Γκλάσνερ στην ΑΕΚ - «Να σκοράρουμε πρώτοι»

ΑΕΚ

|

Category image

«Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε ο Μπόλντγουιν»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ατομικό πρόγραμμα για Γιακουμάκη - Θεραπεία οι Ζίβκοβιτς και Κένι

Ελλάδα

|

Category image

Κόντραρε αρκετά τους πάνω!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΠΑΕΕΚ και Ομόνοια 29Μ πέτυχαν γκολ... ανόδου στις καθυστερήσεις, ξέκοψε πίσω η Δόξα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πρώτος στόχος για τη Λίβερπουλ ενόψει καλοκαιριού ο Μπαρέλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντωνίου: «Οι κόποι μου ανταμείβονται»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη