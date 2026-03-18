Τεσσάρα και ανατροπή για την Μπράγκα, που περιμένει Παναθηναϊκό ή Μπέτις

Η Μπράγκα πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανατροπή στην Πορτογαλία, ανατρέποντας το εις βάρος της 2-0 από το πρώτο παιχνίδι, επικρτατώντας 4-0 στη ρεβάνς της Φερεντσβάρος και εξασφαλίζοντας με εμφατικό τρόπο την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός-Μπέτις.

Η πορτογαλική ομάδα μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα, αλλά με σωστή διαχείριση και χωρίς υπερβολικά ρίσκα. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την αμυντική αφέλεια των Ούγγρων, που επέλεξαν να παίξουν με ψηλά την άμυνά τους, και «χτύπησε» με ταχύτητα και κάθετο παιχνίδι.

Μέσα σε 23 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, η Μπράγκα πέτυχε τρία γκολ και πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης. Ο Ρικάρντο Όρτα άνοιξε το σκορ στο 11', μετά από εξαιρετική συνεργασία και πάσα του Σαλαζάρ, ενώ στο 15' ο Γκρίλιτς με δυνατό σουτ και ασταθή επέμβαση του Γκροκ έφερε το ματς στα ίσα σε συνολικό σκορ. Το 3-0 ήρθε στο 34', όταν ο Μαρτίνεθ εκμεταλλεύτηκε κάθετη του Πάου Βίκτορ πάσα και τελείωσε ιδανικά το τετ α τετ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα δεν άλλαξε. Η Μπράγκα συνέχισε με πειθαρχία και καθαρό μυαλό, περιμένοντας την στιγμή της για να κλειδώσει την πρόκριση, η οποία ήρθε στο 53', όταν ο Όρτα με ένα εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 4-0, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα!