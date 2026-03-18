ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα πάνω τους, στα ωραία τους

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Στα πάνω τους, στα ωραία τους

Με… φόρα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος θα μπει στα πλέι οφ η Ομόνοια.

Το +8 από τη δεύτερη θέση δίνει τεράστια ώθηση στο «τριφύλλι», το οποίο καλείται να δώσει συνέχεια στην ανοδική πορεία και να «κλειδώσει» τον τίτλο. Οι εμφανίσεις επέστρεψαν στα… φυσιολογικά επίπεδα, που ζητά ο Χένινγκ Μπεργκ και φαίνεται πως το κακό διάστημα από την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ μέχρι τον αποκλεισμό από τη Ριέκα, έχει ξεπεραστεί… οριστικά.

Βέβαια, σ’ αυτή την τεράστια προσπάθεια, ξεχωρίζουν οι Γουίλι Σεμέδο και Ράιαν Μαέ. Αμφότεροι οδηγούν την κούρσα των πρώτων σκόρερ με 20 και 18 γκολ αντίστοιχα, σε όλες τις διοργανώσεις. Ο πρώτος έχει ήδη ξεπεράσει τον εαυτό του, καθώς τα 20 γκολ είναι η καλύτερη του επίδοση σε μια αγωνιστική περίοδο. Η προηγούμενη, σταματούσε στα 14.

Όσον αφορά στον Μαέ, έχει ακόμη λίγη δουλειά με τα αντίπαλα δίχτυα, ώστε να το πετύχει. Η καλύτερη προσωπική του απόδοση καταγράφηκε την περίοδο 2021-22 με τη φανέλα της Φερεντσβάρος, όταν σκόραρε 19 γκολ. Έτσι, χρειάζεται άλλο ένα στις 10 αναμετρήσεις που ακολουθούν, για να πιάσει τον καλύτερο του εαυτό και άλλα δύο για να τον ξεπεράσει!

Στην δύσκολη συνέχεια, όπου τα ντέρμπι είναι συνεχόμενα, οι δύο κορυφαίοι σκόρερς της Ομόνοιας θα έχουν την «τιμητική» τους και θα έχει ενδιαφέρον, να δούμε που θα… τερματίσουν.

Η προσοχή στους δύο

Μασούρας και Οντουμπάντζο είναι οι μοναδικοί αμφίβολοι για το παιχνίδι του Σαββάτου (21/03) με τον Άρη. Ενδέχεται να προλάβουν την αποστολή, αλλιώς θα είναι έτοιμοι μετά την διακοπή. Δεδομένα εκτός θα είναι οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη