Στα πάνω τους, στα ωραία τους

Το +8 από τη δεύτερη θέση δίνει τεράστια ώθηση στο «τριφύλλι», το οποίο καλείται να δώσει συνέχεια στην ανοδική πορεία και να «κλειδώσει» τον τίτλο. Οι εμφανίσεις επέστρεψαν στα… φυσιολογικά επίπεδα, που ζητά ο Χένινγκ Μπεργκ και φαίνεται πως το κακό διάστημα από την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ μέχρι τον αποκλεισμό από τη Ριέκα, έχει ξεπεραστεί… οριστικά.

Βέβαια, σ’ αυτή την τεράστια προσπάθεια, ξεχωρίζουν οι Γουίλι Σεμέδο και Ράιαν Μαέ. Αμφότεροι οδηγούν την κούρσα των πρώτων σκόρερ με 20 και 18 γκολ αντίστοιχα, σε όλες τις διοργανώσεις. Ο πρώτος έχει ήδη ξεπεράσει τον εαυτό του, καθώς τα 20 γκολ είναι η καλύτερη του επίδοση σε μια αγωνιστική περίοδο. Η προηγούμενη, σταματούσε στα 14.

Όσον αφορά στον Μαέ, έχει ακόμη λίγη δουλειά με τα αντίπαλα δίχτυα, ώστε να το πετύχει. Η καλύτερη προσωπική του απόδοση καταγράφηκε την περίοδο 2021-22 με τη φανέλα της Φερεντσβάρος, όταν σκόραρε 19 γκολ. Έτσι, χρειάζεται άλλο ένα στις 10 αναμετρήσεις που ακολουθούν, για να πιάσει τον καλύτερο του εαυτό και άλλα δύο για να τον ξεπεράσει!

Στην δύσκολη συνέχεια, όπου τα ντέρμπι είναι συνεχόμενα, οι δύο κορυφαίοι σκόρερς της Ομόνοιας θα έχουν την «τιμητική» τους και θα έχει ενδιαφέρον, να δούμε που θα… τερματίσουν.

Η προσοχή στους δύο

Μασούρας και Οντουμπάντζο είναι οι μοναδικοί αμφίβολοι για το παιχνίδι του Σαββάτου (21/03) με τον Άρη. Ενδέχεται να προλάβουν την αποστολή, αλλιώς θα είναι έτοιμοι μετά την διακοπή. Δεδομένα εκτός θα είναι οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα.