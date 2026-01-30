«Έπεσε η αυλαία» στο shakedown της Βαρκελώνης

Ολοκληρώθηκε σήμερα (30/1) η 5η ημέρα του shakedown της Φόρμουλα Ένα και μαζί με αυτή «έπεσε η αυλαία» του πενθήμερου τεστ στην πίστα της Βαρκελώνης. Εν μέσω στεγνών συνθηκών και ηλιοφάνειας, αρκετά μονοθέσια βγήκαν το πρωί στο "Circuit de Barcelona-Catalunya".

Ο Βάλτερι Μπότας για λογαριασμό της Cadillac και ο Όλι Μπερμαν με τη Haas ήταν οι πρώτοι οδηγοί που έκαναν την εμφάνισή τους, ενώ σύντομα... ακολούθησαν η Alpine του Πιέρ Γκασλί και η Red Bull του Μαξ Φερστάπεν. Στη συνέχεια βγήκε στην πίστα ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, όπως επίσης ο Όσκαρ Πιάστρι για λογαριασμό της McLaren και ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi.

Ο Φερνάντο Αλόνσο έκανε το ντεμπούτο του στο shakedown με την Aston Martin, «γράφοντας» κάποια περισσότερα χιλιόμετρα με την AMR26, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Βαρκελώνη στο απογευματινό πρόγραμμα της Πέμπτης (29/1) με τον Λανς Στρολ στη θέση του οδηγού.

Ο Μπέρμαν «έγραψε» πάρα πολλά χιλιόμετρα μέχρι τη μεσημεριανή διακοπή, ενώ αρκετούς γύρους έκαναν και οι Πιάστρι, Λεκλέρκ και Γκασλί. Κάποιες ομάδες επέλεξαν να αλλάξουν οδηγούς ενόψει του απογευματινού προγράμματος, με τον Νόρις να παίρνει τη... σκυτάλη στη McLaren και τον Χάμιλτον να... αναλαμβάνει στη Ferrari.

Επίσης, ο Εστεμπάν Οκόν επέστρεψε στην πίστα για λογαριασμό της Haas και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της Audi στη Βαρκελώνη. Η δράση συνεχίστηκε καθώς η 5η ημέρα πλησίαζε προς το τέλος της, με τους Χάμιλτον, Οκόν, Γκασλί (ο οποίος «έγραψε» έναν πολύ υψηλό αριθμό γύρων), Χούλκενμπεργκ, Φερστάπεν και Νόρις να «γυρίζουν» την πίστα προς το τέλος του προγράμματος, προτού η καρό σημαία σημάνει την ολοκλήρωση της ημέρας και του shakedown.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι ομάδες της Φόρμουλα Ένα πλην της Williams έλαβαν μέρος στο shakedown, με τη βρετανική ομάδα να ανακοινώνει μέσα στην εβδομάδα ότι θα είναι έτοιμη να λάβει μέρος στις επίσημες δοκιμές ενόψει της νέας σεζόν στη Φόρμουλα Ένα, οι οποίες, εξαιτίας των σημαντικών αλλαγών στους κανονισμούς, θα διεξαχθούν σε δύο τριήμερα στο Μπαχρέιν (11-13 Φεβρουαρίου και 18-20/2).

Το shakedown της Βαρκελώνης πραγματοποιήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες το διάστημα 26-30 Ιανουαρίου, ωστόσο κάθε ομάδα μπορούσε να «τρέξει» μόνο σε τρεις από τις πέντε ημέρες του τεστ, τις οποίες επέλεγε η ίδια. Η Mercedes και οι Racing Bulls ολοκλήρωσαν χθες (29/1) τις υποχρεώσεις τους στο shakedown, καθώς τα μονοθέσιά τους βρέθηκαν στην πίστα Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη. Οι περισσότερες ομάδες «μοίρασαν» τις ημέρες τους στη διάρκεια της εβδομάδας, προτού ολοκληρώσουν σήμερα (30/1) τα προγράμματά τους. Όμως, μικρή εξαίρεση αποτέλεσε η Aston Martin, καθώς «έτρεξε» μόνο για δύο ημέρες, αφού έκανε χθες (29/1) την πρώτη εμφάνισή της στο "Circuit de Barcelona-Catalunya".