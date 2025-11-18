ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το 2026 θα βρει τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή στην επαναδιεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το 2026 θα βρει τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή στην επαναδιεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR

Μετά την πιο πετυχημένη σεζόν στην καριέρα του στην ανώτατη κατηγορία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος NASCAR, όπου τερμάτισε στην 8η θέση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μεταξύ 34 οδηγών ανά το παγκόσμιο, ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής, προανήγγειλε την παρουσία του για ακόμη μια χρονιά στο NASCAR EURO SERIES, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Gloria Jean’ s στην Έγκωμη. To 2026 θα βρει τον Τζιωρτζή για τέταρτη συνεχή χρονιά στην ανώτατη κατηγορία-PRO.

«Το 2026 επιστρέφω στη διεκδίκηση του τίτλου στην ανώτατη κατηγορία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος» τόνισε ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής, ενημερώνοντας ότι είναι ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγής ομάδας, κάτι που θα ξεκαθαρίσει εντός του επόμενου μήνα. «Έλαβα δύο καλές προτάσεις από μεγάλες ομάδες και μετά τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς στο Βέλγιο με έβαλαν σε σκέψεις» δήλωσε επί τούτου ο Κύπριος οδηγός και πρόσθεσε: «Πρέπει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου να κάνω το μέγιστο στο θέμα των χορηγιών, για να γίνει εφικτό. Σύντομα αναμένω να έχουμε εξελίξεις». 

«Η καλύτερη στην ανώτατη κατηγορία»

Κάνοντας απολογισμό του 2025, ο Τζιωρτζής εμφανίστηκε ευχαριστημένος από την όγδοη θέση ανάμεσα σε 34 οδηγούς από όλο τον κόσμο. «Η φετινή χρονιά ήταν η καλύτερη στην ανώτατη κατηγορία, καθώς σκόραρα τους περισσότερους βαθμούς και συγκεκριμένα 416 στο σύνολο. Γενικά ήταν μία καλή χρονιά, από πλευράς αξιοπιστίας του αυτοκινήτου αλλά και από δικής μου πλευράς» ανάφερε και συμπλήρωσε: «Στους επτά από τους 12 αγώνες τερμάτισα στην πρώτη δεκάδα. Πριν από τους τελικούς στο Βέλγιο ήμουν κοντά στην πρώτη τριάδα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε αλλά είναι ένας στόχος που παραμένει για το μέλλον».

Όπως επισήμανε ο Τζιωρτζής το μοναδικό ψεγάδι της χρονιάς ήταν η απόδοση του αυτοκινήτου, κάτι που ήταν γενικότερα πρόβλημα στη SPEEDHOUSE, αφού δεν προσαρμόστηκε στις καινούργιες αλλαγές, κάτι που ήταν εμφανές και με τους υπόλοιπους οδηγούς της ομάδας.

Σε έξι πίστες

Σχετικά με τη νέα χρονιά, στο πρόγραμμα του NASCAR EURO SERIES επιστρέφει η Γαλλία, με τον αγώνα που θα διεξαχθεί στην πίστα της Formula 1 «Paul Ricard». Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι αγώνες θα γίνουν σε Ισπανία, Αγγλία, Τσεχία, Ιταλία και Βέλγιο.Την επόμενη εβδομάδα ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής θα ακολουθήσει πρόγραμμα δοκιμαστικών ενόψει της νέας χρονιάς, εφαρμόζοντας και τις νέες αλλαγές.

Επίσκεψη προέδρου NASCAR EUROPE SERIES

Σημειώνεται ότι στο τέλος της νέας εβδομάδας θα βρεθεί στην Κύπρο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR, Jerome Galpin, ο οποίος αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στις ετήσιες βραβεύσεις του NASCAR στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής ευχαρίστησε τη διοργανώτρια αρχή για τις υποτροφίες. «Μου δίνει δύναμη να συνεχίζω, χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα ήταν δυνατόν να αγωνίζομαι» σημείωσε.

Επιπλέον, ευχαρίστησε και παρέδωσε αναμνηστικά δώρα στους χορηγούς του για την πολύτιμη προσφορά τους. Αυτοί είναι ο Πλατινένιος Χορηγός, η εταιρεία HTFX και οι υποστηρικτές του ALCO Filters, Psaltis Auto Parts, Panayiotides Gifts, Televantos Used Trucks, Sana Hiltonia και πίστα Daytona Raceway. Σαφώς, ένα μεγάλο ευχαριστώ είχε και για την οικογένειά του, η οποία όπως τόνισε «είναι βράχος από την πρώτη ημέρα μέχρι σήμερα και είναι πάντα δίπλα μου».

Κατηγορίες

AUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θα δώσει Αντερέγκεν και Μπρένο, με δυο προϋποθέσεις

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Κούμαν: «Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές εθνικές ομάδες που να είναι καλύτερες από εμάς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνοιξε λογαριασμό με το εθνόσημο βάζοντας γκολάρα ο Ανδρέου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τι είναι το Cloudflare και πώς μια «αόρατη» υπηρεσία παρέλυσε το ίντερνετ παγκοσμίως

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Δεν βλέπει... κανέναν η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, 5/5 με τεσσάρα και φουλάρει για Euro!

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Κύπρος - Εσθονία 2-1

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Καραπαπάς: «Βρήκαμε το τρόπαιο άλλης ομάδας, μας ζήτησαν να το στείλουμε με κούριερ, αλλά δεν το στείλαμε»

Ελλάδα

|

Category image

To διάστημα της «καταστροφής»

ΑΕΛ

|

Category image

Κέιν: «Μπορεί να βάλω 100 γκολ και να μην πάρω τη ''Χρυσή Μπάλα''»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ιδιοκτήτης της Krasava ανακοίνωσε συνεργασία με τη Γιουβέντους

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Εθνική: Ενδεκάδα με 10 αλλαγές από Μάντζιο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το 2026 θα βρει τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή στην επαναδιεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR

AUTO MOTO

|

Category image

Θεωρία συνομωσίας ή πραγματικότητα; Ο Μάικ Ντιν μίλησε για το «στημένο» πρωτάθλημα της Σίτι το 2012

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Ολυμπιακός ξεκινά συζητήσεις για Μουζακίτη από τα 45 εκατ. ευρώ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Εμμανουήλ Καραλής υποψήφιος για το βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη