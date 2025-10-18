Ο Φερστάπεν κέρδισε τον αγώνα σπριντ στο Όστιν, εγκατέλειψαν οι δύο McLaren!

ΑΜε νίκη του Μαξ Φερστάπεν ολοκληρώθηκε στο Οστιν του Τέξας ο αγώνας σπριντ του αμερικανικού γκραν πριν της Φόρμουλα Ενα.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull πήρε τη νίκη, σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε... καταστροφή για τη McLaren, η οποία είδε τον Οσκαρ Πιάστρι και τον Λάντο Νόρις να εγκαταλείπουν πρόωρα τον αγώνα, μετά από ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ. Ετσι, ο Φερστάπεν με τους οκτώ βαθμούς που πήρε μείωσε λίγο ακόμη τη διαφορά του από τους δύο «πιλότους» της McLaren, αναπτερώνοντας τις ελπίδες του για διατήρηση του παγκόσμιου τίτλου.

Το σπριντ ολοκληρώθηκε πίσω από αυτοκίνητο ασφαλείας, μετά από σύγκρουση των Στρολ και Οκόν, με τον Βρετανό Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και τον Ισπανό Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ με Williams να τερματίζουν στη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα. Τη βαθμολογούμενη οκτάδα συμπλήρωσαν οι δύο Ferrari του Βρετανού Λιούις Χάμιλτον και του Μονεγάσκου Σαρλ Λεκλέρκ, η Williams του Ταϊλανδού Αλεξάντερ Αλμπον, η Red Bull του Ιάπωνα Γιούκι Τσουνόντα και η Mercedes του Ιταλού Κίμι Αντονέλι.

Οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών μετά τον αγώνα σπριντ στο Οστιν:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 336 βαθμοί

2. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 314

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 281

4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 244

5. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 177

6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 130

7. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 89

8. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 73

9. Ισάκ Ατζάρ (Γαλλία/Racing Bulls) 39

10. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) 38

11. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Sauber) 37

12. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 36

13. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 32

14. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls) 30

15. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas) 28

16. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Red Bull) 22

17. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 20

18. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Sauber) 18

19. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) 18

20. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 0

21. Τζακ Ντούχαν (Αυστραλία/Alpine) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. McLaren 650 βαθμοί -ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ-

2. Mercedes 333

3. Ferrari 307

4. Red Bull 300

5. Williams-Mercedes 111

6. Racing Bulls-Red Bull 72

7. Aston Martin-Mercedes 68

8. Sauber-Ferrari 55

9. Haas-Ferrari 46