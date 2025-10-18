ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εγκατάλειψη-σοκ για τον Οζιέ, χάνει έδαφος στη μάχη του τίτλου

Νέα δεδομένα στην μάχη του τίτλου για το πρωτάθλημα οδηγών του WRC, δημιουργεί η εγκατάλειψη του Σεμπαστιάν Οζιέ στο Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης.

O πολύπειρος Γάλλος οδηγός της Toyota Gazoo Racing έχασε τον έλεγχο του GR Yaris Rally1 σε ένα γρήγορο κομμάτι του 10ης ειδικής διαδρομής.

Με την πρόσφυση στο βρεγμένο να είναι μικρή, το αυτοκίνητο του οκτάκις πρωταθλητή έπεσε με δύναμη σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα να σπάσει η εμπρός αριστερή ανάρτηση.

Μιλώντας στο Dirt Fish, ο ίδιος απέδωσε το ατύχημα σε απώλεια πίεσης στον εμπρός αριστερό τροχό, σε κάποιο σημείο νωρίτερα στην ειδική διαδρομή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πάει ευθεία στη δεξιά στροφή. Πλέον ο Οζιέ θα υποχωρήσει στη βαθμολογία, πίσω από τους teammate του στην Toyota, Έλφιν Έβανς και Κάλε Ροβανπέρα.

