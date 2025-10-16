Σαν Σήμερα: Η Renault έγινε πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην F1

Σαν σήμερα το 2005, η Renault κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα στη Formula 1 στο Grand Prix Κίνας. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε στρατηγικό «πόλεμο» ανάμεσα στη γαλλική ομάδα και τους οδηγούς της McLaren. O Τζανκάρλο Φιζικέλα καθυστερούσε επίτηδες τους Κίμι Ράικονεν και Χουάν Πάμπλο Μοντόγια, ώστε ο Φερνάντο Αλόνσο να ξεφύγει στην κορυφή. Ο Κολομβιανός στάθηκε άτυχος, καθώς ένα πέρασμα από κερμπ προκάλεσε ζημιά στο μονοθέσιό του και εγκατέλειψε. Ο Αλόνσο έμεινε μπροστά και πήρε τη νίκη, ενώ οι Ράικονεν και Ραλφ Σουμάχερ ξεπέρασαν τον Φιζικέλα και τον πλαισίωσαν στο βάθρο των νικητών. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας της Minardi στη Formula 1, καθώς εξαγοράστηκε από τη Red Bull και το 2006 μετονομάστηκε σε Scuderia Toro Rosso.

