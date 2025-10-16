ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σαν Σήμερα: Η Renault έγινε πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην F1

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σαν Σήμερα: Η Renault έγινε πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην F1

Eίκοσι χρόνια πριν...

Σαν σήμερα το 2005, η Renault κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα στη Formula 1 στο Grand Prix Κίνας. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε στρατηγικό «πόλεμο» ανάμεσα στη γαλλική ομάδα και τους οδηγούς της McLaren. O Τζανκάρλο Φιζικέλα καθυστερούσε επίτηδες τους Κίμι Ράικονεν και Χουάν Πάμπλο Μοντόγια, ώστε ο Φερνάντο Αλόνσο να ξεφύγει στην κορυφή. Ο Κολομβιανός στάθηκε άτυχος, καθώς ένα πέρασμα από κερμπ προκάλεσε ζημιά στο μονοθέσιό του και εγκατέλειψε. Ο Αλόνσο έμεινε μπροστά και πήρε τη νίκη, ενώ οι Ράικονεν και Ραλφ Σουμάχερ ξεπέρασαν τον Φιζικέλα και τον πλαισίωσαν στο βάθρο των νικητών. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας της Minardi στη Formula 1, καθώς εξαγοράστηκε από τη Red Bull και το 2006 μετονομάστηκε σε Scuderia Toro Rosso.

Gazzetta.gr

Κατηγορίες

AUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αναλαμβάνει την εθνική Τσεχίας ο Φατίχ Τερίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μίλαν συμφώνησε με τον Τζο Γκόμες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Μπενίτεθ από τα ξημερώματα, μία ανάσα από τους πράσινους

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μπακασέτας έγινε αφίσα… λατρείας στους δρόμους της Τουρκίας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ετοιμάζει μεγάλη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ρεάλ Μαδρίτης ο Πέρεθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξέσπασμα της ΑΕΛ προς την ΚΟΠ: «Η ανοχή μας τελείωσε»

ΑΕΛ

|

Category image

Το «όχι» που είπε κατά πρόσωπο στον Αμπράμοβιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με τις γνωστές απουσίες για το 3-2 κόντρα στη Μακάμπι στο Βελιγράδι ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Σαν Σήμερα: Η Renault έγινε πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην F1

AUTO MOTO

|

Category image

Τίτλοι τέλους για Κλάιφερτ στην Ινδονησία μετά από 8 ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Στο μεταγραφικό κάδρο ομάδων του εξωτερικού ο Νικόλας Κούτσακος»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το Μαρόκο έγραψε ιστορία και μαζί με την Αργεντινή διεκδικούν το Μουντιάλ κ20!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Eπιτέλους και κάποια ευχάριστα νέα!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αυτό είναι το εξωφρενικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς στο Six Kings Slam, παρά την ήττα από τον Σίνερ!

Τένις

|

Category image

Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (16/10)

TV

|

Category image

Διαβαστε ακομη