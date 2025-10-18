Ο Φανγκέιρο προσδοκεί να μπει με το δεξί και η Ένωση να χαμογελάσει...

Η Ένωση ελπίζει να πανηγυρίσει την πρώτη της φετινή νίκη και καλείται να το πράξει απέναντι στην ΑΕΚ (19:00), σε μία αναμέτρηση που θα έχει στον πάγκο της για πρώτη φορά τον νέο της προπονητή, τον Κάρλος Φανγκέιρο. Στο βυσσινί στρατόπεδο παρουσιάζονται αισιόδοξοι πως θα έρθει το νικηφόρο αποτέλεσμα με τον Πορτογάλο τεχνικό στον πάγκο και πως θα ξεκινήσουν την αντεπίθεση τους για να ξεκολλήσουν από τον πάτο της βαθμολογίας. Η Ένωση είναι στην τελευταία θέση με ένα βαθμό και μόλις ένα γκολ το οποίο πέτυχε την προηγούμενη αγωνιστική στο 1-1 με τον Ολυμπιακό.

Ένα χρόνο μετά, ο Φαγκέιρο πήρε τη θέση του Κάναντι. Πέρσι τον Οκτώβριο στο ντεμπούτο του ο Κάναντι που είχε αντικαταστήσει τον Ισραηλινό Γκούτμαν, έγινε το μπαμ και η Ένωση κέρδισε την Ομόνοια στο ΓΣΠ (0-1).

Στο ντεμπούτο του ο Φανγκέιρο, θα πραγματοποιήσει αλλαγές στην ενδεκάδα. Θέση διεκδικούν οι Λόχαν, Κούρεζ, Έντσον και Σέσκο. Ο Λάτσα που σκόραρε στο 1-1 με τον Ολυμπιακό θα διατηρηθεί στην ενδεκάδα. Ερωτηματικό αποτελεί η θέση του τερματοφύλακα την οποία διεκδικούν οι Κούστερ και Παναγιώτου.