Με 24 παίκτες η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Άρη

Ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (18/10) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Άρη για την 7η αγωνιστική της Super League, με τον Χρήστο Κόντη να μην αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα πέρα απ' τις γνωστές απουσίες των τραυματιών Ντέσερς, Μπόκου και των ανέτοιμων Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες και θεραπεία οι Ντέσερς, Μπόκος. Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Χρήστος Κόντης γνωστοποίησε τη λίστα με τα ονόματα των 24 παικτών που συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή που θα αναχωρήσει το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) για τη Θεσσαλονικη.

Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ