Το μήνυμα της Φενέρμπαχτσε για τον Παπαγιάννη: «Ελπίζουμε να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό»

Η Φενέρμπαχτσε δεν ξεχνάει τον Γιώργο Παπαγιάννη, που τίμησε τη φανέλα της για μία σεζόν, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για ταχεία ανάρρωση στον ψηλό της Εφές.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη ρήξη χιαστού, με την Εφές να επιβεβαιώνει τα δυσάρεστα νέα για τον Έλληνα ψηλό. Η αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της φετινής EuroLeague, δυστυχώς, έφερε τον άσχημο τραυματισμό του Έλληνα ψηλού, που θα μείνει περίπου οκτώ μήνες εκτός γηπέδων.

Με τη Φενέρμπαχτσε, πρώην ομάδα του Παπαγιάννη και μεγάλη αντίπαλο της Εφές στην Τουρκία για όλους τους τίτλους, να στέλνει το δικό της μήνυμα για ταχεία ανάρρωση.

«Τις καλύτερες ευχές μας και περαστικά στον πρώην αθλητή μας, Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος υπέστη έναν άτυχο τραυμτισμό στη διάρκεια του παιχνιδιού της Εφές. Ελπίζουμε να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό» ήταν το μήνυμα που έστειλε η Φενέρμπαχτσε με ανάρτησή της στο twitter, για τον Παπαγιάννη.

Gazzetta.gr