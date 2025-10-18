ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βραβεύει αύριο τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Βραβεύει αύριο τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι πριν το τζάμπολ του αυριανού ματς θα βραβεύσει τρεις παίκτες του.

Στον αυριανό αγώνα με τον Πανιώνιο και συγκεκριμένα πριν την έναρξή του η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα βραβεύσει τους παίκτες του που συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη πεντάδα του περσινού πρωταθλήματος.

Πρόκειται για τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ ενώ ο πρώτος θα παραλάβει και το βραβείο για την ανάδειξή του σε MVP της περσινής σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Αύριο η μέρα είναι αφιερωμένη στις οικογένειες και τα παιδιά, αφού τα «Sunday Funday Family Games» κάνουν πρεμιέρα!Και επειδή πάντα υπάρχει τρόπος να γίνει κάτι ακόμα πιο όμορφο, οι Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραλάβουν τα βραβεία τους ως μέλη της καλύτερης πεντάδας του περσινού πρωταθλήματος.Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το κερασάκι στην τούρτα, η βράβευση του πολυτιμότερου παίκτη της περσινής σεζόν, Σάσα Βεζένκοφ!Γι’ αυτό, ελάτε από νωρίς αύριο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτές τις ξεχωριστές στιγμές! Οι βραβεύσεις θα γίνουν λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, οπότε… μην αργήσετε!”.

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Oι 11 του Σωφρόνη ενόψει Ομόνοια Αραδίππου

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Oι «εκλεκτοί» του Ιδιάκεθ για τη δοκιμασία στο Παραλίμνι

ΑΕΚ

|

Category image

Οι επιλογές Κετσπάγια για τον αγώνα με Ακρίτα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απόδραση και μόνη στην κορυφή η Νέα Σαλαμίνα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Κατάρρευση σε δέκα λεπτά και ήττα-σοκ για τη Σεβίλλη από τη Μαγιόρκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αστραπιαίο «διαζύγιο» με Ποστέκογλου η Νότιγχαμ μετά από 39 ημέρες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Λουτσέσκου πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Βύθισε τη Νότιγχαμ Φόρεστ με τριάρα η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έξαλλος ο Μαρινάκης, έφυγε από τη θέση του στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου του Νότιγχαμ-Τσέλσι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με νίκη η Ντρίτα πριν την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με τον Μουζέτι ο Τσιτσιπάς στο τουρνουά της Βιέννης

Τένις

|

Category image

Προβληματισμός στη Ferrari: «Πού χάνουμε χρόνο; Παντού»

AUTO MOTO

|

Category image

Έτοιμοι οι... σωματοφύλακες!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βραβεύει αύριο τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Με 24 παίκτες η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη