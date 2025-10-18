Ο εφιάλτης του Ντεουλοφέου: 1000 ημέρες χωρίς ματς και… συνεχίζεται!

Μία από τις χειρότερες, αν όχι τη χειρότερη, περίοδο της ζωής και της καριέρας του βιώνει ο Ζεράρ Ντεουλοφέου.

Ο 31χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός συνεχίζει να ταλαιπωρείται από προβλήματα, με αποτέλεσμα η αποχή του από τα γήπεδα να έχει φτάσει τις 1000 ημέρες. Με το… μέτρημα να συνεχίζεται για τον Ντεουλοφέου που βιώνει έναν εφιάλτη!

Ο άλλοτε διεθνής με τη «φούρια ρόχα» εξτρέμ δεν έχει ομάδα από τον περασμένο Γενάρη, όταν και έμεινε ελεύθερος από την Ουντινέζε.

Τελευταία φορά που πάτησε χορτάρι ήταν Ιανουάριο του 2023. Τότε, ο Ντεουλοφέου τραυματίστηκε και αποφασίστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατό του. Ωστόσο, μια λοίμωξη που αποκόμισε στο χειρουργείο, του δημιούργησε σοβαρό θέμα στον χόνδρο και τον άφησε στα πρόθυρα της αναπηρίας.

«Ίσως να είναι η πιο δύσκολη ανάρρωση στην ιστορία», ομολόγησε ο ίδιος ο παίκτης που συνεχίζει να παλεύει για την επάνοδό του στα γήπεδα.

sportfm.gr