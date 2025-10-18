ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Δημοσιευτηκε:

Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ετοιμάζει αλλαγές για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα πλάνα του ΠΑΟΚ, τα διλήμματα στη μεσαία γραμμή και ο ρόλος Οζντόεφ-Πέλκα ενόψει της κρίσιμης μάχης.

Το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League πλησιάζει, και ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει ήδη χαράξει το πλάνο του.

Ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ προσανατολίζεται σε στοχευμένες αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο ματς πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό, θέλοντας να προσαρμόσει την ομάδα του στις απαιτήσεις ενός αγώνα υψηλής έντασης και τακτικής δυσκολίας.

Αυτή τη φορά, θέλει έναν «Δικέφαλο του Βορρά» πιο πειθαρχημένο, συμπαγή και ικανό να ελέγξει τον ρυθμό απέναντι στην «Ένωση», ειδικά μέσα στο γήπεδό της.

Στη μεσαία γραμμή, ο Οζντόεφ προβάλλει ως φαβορί για να ξεκινήσει βασικός, παίρνοντας θέση δίπλα στον Μεϊτέ, αντί του Μαντί Καμαρά.

Ο Πέλκας διεκδικεί θέση βασικού, έχοντας αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στις τελευταίες προπονήσεις. Παράλληλα, εξετάζει τη συμμετοχή του Τάισον, ο οποίος μπορεί να προσφέρει κάθετη απειλή πίσω από τον φορ.

Από την πλευρά του, ο Ζίβκοβιτς αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, από τη στιγμή που ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν στις υποχρεώσεις του με την εθνική Σερβίας.

Στην άμυνα, ο Μπάμπα αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του στο αριστερό άκρο, με τον Κένι στα δεξιά και τους Κεντζιόρα – Μιχαηλίδη στο κέντρο να αποτελούν την πιο πιθανή τετράδα στα μετόπισθεν.

sport-fm.gr 

