Νικητής ο Ράσελ στη Σιγκαπούρη, πρωταθλήτρια η McLaren - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Νικητής ο Ράσελ στη Σιγκαπούρη, πρωταθλήτρια η McLaren - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Με ευτράπελα πανηγυρίστηκε ο τίτλος στους κατασκευαστές από τη McLaren

Ο Τζορτζ Ράσελ έκανε άψογο αγώνα από την pole position και πρώτευσε στο Γκραν Πρι της Σιγκαπούρης για τη Mercedes την Κυριακή, μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν.

Ο Βρετανός πήρε την καρό σημαία κάτω από τα φώτα της πίστας Marina Bay 5,4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ολλανδό, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν.

Ο Λάντο Νόρις άσκησε πίεση στον Φερστάπεν προς το τέλος του αγώνα, αλλά αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με την τρίτη θέση μπροστά από τον συμπαίκτη του Όσκαρ Πιάστρι, με τους δύο να κερδίζουν αρκετούς βαθμούς για να σφραγίσουν τον δεύτερο συνεχή τίτλο κατασκευαστών για τη McLaren.

Το προβάδισμα του Πιάστρι έναντι του Βρετανού Νόρις στην κατάταξη των οδηγών μειώθηκε στους 22 βαθμούς, ενώ ο Φερστάπεν είναι 63 βαθμούς πίσω από τον Αυστραλό με έξι αγώνες να απομένουν στη σεζόν.

Οι πανηγυρισμοί για τον τίτλο των κατασκευαστών στο υπόστεγο της McLaren ήταν ωστόσο συγκρατημένοι, καθώς ο Πιάστρι ήταν εξοργισμένος με τον τρόπο που ο Νόρις τον προσπέρασε στην πρώτη στροφή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

 1. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren)          336 βαθμοί

 2. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren)          314

 3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull)          273

 4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes)        237

 5. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari)               173

 6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari)      127

 7. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes)      88

 8. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams)        70

 9. Ισάκ Χαντάρ (Γαλλία/Racing Bulls)           39

10. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Sauber)        37

11. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin)      34

12. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams)    32

13. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin)           32

14. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls)      30

15. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas)                 28

16. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine)                 20

17. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Red Bull)         20

18. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Sauber)      18

19. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas)           18

20. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine)          0

21. Τζακ Ντούχαν (Αυστραλία/Alpine)              0

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. McLaren               650 βαθμοί -ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ-

2. Mercedes              325

3. Ferrari               300

4. Red Bull              290

5. Williams-Mercedes     102

6. Racing Bulls-Red Bull  72

7. Aston Martin-Mercedes  66

8. Sauber-Ferrari         55

9. Haas-Ferrari           46

10. Alpine-Renault        20

 

 

