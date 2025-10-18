Δεν είναι δεδομένο ότι θα βγει ο Νταβίντ Λουίζ

Σκόραρε το πρώτο του γκολ ο Νταβίντ Λουίζ στη νίκη της Πάφος FC με 4-0 επί του Εθνικού Άχνας. Και στα βιβλία της ιστορίας θα μείνει ανεξίτηλο πως κάποτε σκόραρε ένας τέτοιου εμβέλειας παίκτης στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Έπαιξε βασικός και ουσιαστικά πήρε τη θέση του Νταβίντ Γκολντάρ που πήρε ανάσες. Την Τρίτη η ομάδα του Καρσέδο θα πάει στο Καζακστάν για να παίξει με την Καϊράτ και ο Ισπανός έκανε διαχείριση του ρόστερ του.

Δεν είναι όμως δεδομένο πως θα βγει ο Βραζιλιάνος σταρ από την ενδεκάδα. Άλλωστε με τον Ολυμπιακό Πειραιώς, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, τον είδαμε μαζί με τους Λούκασεν - Γκολντάρ.