Σκληρή παραδοχή από Αμορίν: «Δεν ξέρω πότε θα φτάσουμε το επίπεδο της Λίβερπουλ»!

Ο Ρούμπεν Αμορίν εξ αρχής έχει φροντίσει να είναι απόλυτα ειλικρινής. Και σε αυτό το πλαίσιο, το έκανε ξανά ενόψει του μεγάλου αγγλικού ντέρμπι της Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ, ακόμα κι αν αναφορά πως η δική του ομάδα θ’ αργήσει να φτάσει στο επίπεδο των «κόκκινων», μπορεί ν’ ακουστεί πολύ σκληρή για τους οπαδούς του κλαμπ.

Ο Αμορίν ξέρει πως η ειλικρίνεια είναι μεγάλο προσόν του ανθρώπου, ακόμα κι αν αυτή ορισμένες φορές πονέσει ή προκαλέσει πικρία, γκρίνια και κάθε λογής αρνητικό συναίσθημα, όταν θα είναι «άβολη».

Κάπως έτσι ο Πορτογάλος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής με τη Λίβερπουλ σχολίασε πως: «Η κεντρική ιδέα είναι να παλέψουμε και να συνεχίσουμε την προσπάθεια να φτάσουμε στο επίπεδο της αντιπάλου μας στο μέλλον, αλλά δεν ξέρω πόσο χρόνο θα μας πάρει αυτό…».

england365.gr