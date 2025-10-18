Με την ποιότητα και τον κόσμο της!

Η Ομόνοια ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον αυριανό (19:00) αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League By Stoiximan με την Ε.Ν. Ύψωνα στο «Αμμόχωστος».

Αυτό θα είναι το τρίτο εκτός έδρας παιχνίδι φέτος για τους πράσινους οι οποίοι στα προηγούμενα δύο μέτρησαν μία ήττα (Εθνικό Άχνας, 2η αγωνιστική) και μία νίκη (Ανόρθωση, 5η αγωνιστική).

Ο στόχος τίποτα άλλο από την επιστροφή στις νίκες μετά την ισοπαλία στο προηγούμενο ντέρμπι με τον Άρη (0-0) στο ΓΣΠ. Η Ομόνοια είναι ανώτερη από τον αντίπαλο και έχει την ποιότητα να «καθαρίσει» αυτό το παιχνίδι. Αρκεί να το δείξει στον αγωνιστικό χώρο. Βεβαίως, ένα γρήγορο γκολ θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να τεθούν οι βάσεις νίκης στη Λάρνακα.

Οι ποδοσφαιριστές του τριφυλλιού που δεν είχαν υποχρεώσεις με τις Εθνικές είχαν την ευκαιρία να πάρουν ανάσες προκειμένου να επιστρέψουν ξεκούραστοι και έτοιμοι για τις δύσκολες μάχες που έρχονται σε Κύπρο και Ευρώπη.

Θυμίζουμε πως η Ομόνοια, μέσα σ΄ένα διάστημα 22 ημερών, θα κληθεί να δώσει έξι παιχνίδια. Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα του αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα, η μοναδική σίγουρη επιστροφή ακούει στο όνομα Στέφαν Γιόβετιτς. Ο Μαυροβούνιος εδώ και μέρες ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και διεκδικεί φανέλα βασικού.

Από την άλλη, στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τους Φαμπιάνο, Στεπίνσκι και Ανδρέου. Δεδομένα εκτός ο Άιτινγκ, ενώ αποτελεί ερωτηματικό το κατά πόσο θα αγωνιστεί ο Σεμέδο, όχι γιατί αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού αλλά λόγω της κόπωσης που ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειας που έγινε από την Εθνική του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Ομονοιάτες εξάντλησαν τα 1.300 εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους για το παιχνίδι με την ΕΝ Ύψωνα. Οι παίκτες λοιπόν του Μπεργκ θα αγωνιστούν σε άλλο ένα ματς με τον 12ο τους παίκτη στην εξέδρα.