ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με την ποιότητα και τον κόσμο της!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Με την ποιότητα και τον κόσμο της!

Απόλυτη προσήλωση στην Ομόνοια στον αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα ώστε να επιτευχθεί το δεύτερο φετινό διπλό.

Η Ομόνοια ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον αυριανό (19:00) αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League By Stoiximan με την Ε.Ν. Ύψωνα στο «Αμμόχωστος».

Αυτό θα είναι το τρίτο εκτός έδρας παιχνίδι φέτος για τους πράσινους οι οποίοι στα προηγούμενα δύο μέτρησαν μία ήττα (Εθνικό Άχνας, 2η αγωνιστική) και μία νίκη (Ανόρθωση, 5η αγωνιστική).

Ο στόχος τίποτα άλλο από την επιστροφή στις νίκες μετά την ισοπαλία στο προηγούμενο ντέρμπι με τον Άρη (0-0) στο ΓΣΠ. Η Ομόνοια είναι ανώτερη από τον αντίπαλο και έχει την ποιότητα να «καθαρίσει» αυτό το παιχνίδι. Αρκεί να το δείξει στον αγωνιστικό χώρο. Βεβαίως, ένα γρήγορο γκολ θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να τεθούν οι βάσεις νίκης στη Λάρνακα.

Οι ποδοσφαιριστές του τριφυλλιού που δεν είχαν υποχρεώσεις με τις Εθνικές είχαν την ευκαιρία να πάρουν ανάσες προκειμένου να επιστρέψουν ξεκούραστοι και έτοιμοι για τις δύσκολες μάχες που έρχονται σε Κύπρο και Ευρώπη.

Θυμίζουμε πως η Ομόνοια, μέσα σ΄ένα διάστημα 22 ημερών, θα κληθεί να δώσει έξι παιχνίδια. Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα του αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα, η μοναδική σίγουρη επιστροφή ακούει στο όνομα Στέφαν Γιόβετιτς. Ο Μαυροβούνιος εδώ και μέρες ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και διεκδικεί φανέλα βασικού.

Από την άλλη, στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τους Φαμπιάνο, Στεπίνσκι και Ανδρέου. Δεδομένα εκτός ο Άιτινγκ, ενώ αποτελεί ερωτηματικό το κατά πόσο θα αγωνιστεί ο Σεμέδο, όχι γιατί αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού αλλά λόγω της κόπωσης που ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειας που έγινε από την Εθνική του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Ομονοιάτες εξάντλησαν τα 1.300 εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους για το παιχνίδι με την ΕΝ Ύψωνα. Οι παίκτες λοιπόν του Μπεργκ θα αγωνιστούν σε άλλο ένα ματς με τον 12ο τους παίκτη στην εξέδρα. 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έτοιμοι οι... σωματοφύλακες!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βραβεύει αύριο τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Με 24 παίκτες η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Το μήνυμα της Φενέρμπαχτσε για τον Παπαγιάννη: «Ελπίζουμε να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο εφιάλτης του Ντεουλοφέου: 1000 ημέρες χωρίς ματς και… συνεχίζεται!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με την ποιότητα και τον κόσμο της!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εγκατάλειψη-σοκ για τον Οζιέ, χάνει έδαφος στη μάχη του τίτλου

AUTO MOTO

|

Category image

Ο Φανγκέιρο προσδοκεί να μπει με το δεξί και η Ένωση να χαμογελάσει...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Δεν είναι δεδομένο ότι θα βγει ο Νταβίντ Λουίζ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο για τον Παπαγιάννη που θα μείνει εκτός δράσης για οκτώ μήνες!

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκανε το πρώτο βήμα, έμεινε ακόμη ένα για τη Σάκκαρη στο Τόκιο

Τένις

|

Category image

Το ξέρουν καλά πως δεν πάει άλλο στην Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ελλάδα

|

Category image

Συνέντευξη Καστέλ: «Ο Απόλλωνας βελτιώνεται συνεχώς»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σκληρή παραδοχή από Αμορίν: «Δεν ξέρω πότε θα φτάσουμε το επίπεδο της Λίβερπουλ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη