Το ξέρουν καλά πως δεν πάει άλλο στην Ανόρθωση

Mετρώντας μόλις δυο βαθμούς μετά από τις έξι πρώτες αγωνιστικές, γεγονός που την κρατά καθηλωμένη στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, η Ανόρθωση βλέπει και τον αγωνιστικό κλοιό να τη σφίγγει έντονα, για αυτό ο σημερινός αγώνας (19:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» απέναντι στον Ακρίτα παίρνει τον χαρακτήρα του τελικού.

Κι ας είμαστε μόλις στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η «Κυρία» έχει ανάγκη ένα τρίποντο, ώστε να τη βοηθήσει και ψυχολογικά ενόψει της συνέχειας.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια προσπάθησε στο διάστημα της διακοπής να δουλέψει και σε αυτόν τον τομέα, όπως φυσικά και σε πράγματα που θέλει να δει βελτίωση στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του. Στα αγωνιστικά, στη διάθεση του Γεωργιανού τεχνικού επιστρέφουν οι Φουρτάδο, Ντιόν, Κατελάρη και Χαραλάμπους, ενώ δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Μιχάλης Ιωάννου. Αμφίβολος ήταν ο Τάντι.