ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το ξέρουν καλά πως δεν πάει άλλο στην Ανόρθωση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το ξέρουν καλά πως δεν πάει άλλο στην Ανόρθωση

Καιρός να... χαλαρώσει η θηλιά από το λαιμό στην «Κυρία».

Mετρώντας μόλις δυο βαθμούς μετά από τις έξι πρώτες αγωνιστικές, γεγονός που την κρατά καθηλωμένη στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, η Ανόρθωση βλέπει και τον αγωνιστικό κλοιό να τη σφίγγει έντονα, για αυτό ο σημερινός αγώνας (19:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» απέναντι στον Ακρίτα παίρνει τον χαρακτήρα του τελικού. 

Κι ας είμαστε μόλις στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η «Κυρία» έχει ανάγκη ένα τρίποντο, ώστε να τη βοηθήσει και ψυχολογικά ενόψει της συνέχειας.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια προσπάθησε στο διάστημα της διακοπής να δουλέψει και σε αυτόν τον τομέα, όπως φυσικά και σε πράγματα που θέλει να δει βελτίωση στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του. Στα αγωνιστικά, στη διάθεση του Γεωργιανού τεχνικού επιστρέφουν οι Φουρτάδο, Ντιόν, Κατελάρη και Χαραλάμπους, ενώ δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Μιχάλης Ιωάννου. Αμφίβολος ήταν ο Τάντι.

Κατηγορίες

ΑΝΟΡΘΩΣΗΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έτοιμοι οι... σωματοφύλακες!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βραβεύει αύριο τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Με 24 παίκτες η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Το μήνυμα της Φενέρμπαχτσε για τον Παπαγιάννη: «Ελπίζουμε να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο εφιάλτης του Ντεουλοφέου: 1000 ημέρες χωρίς ματς και… συνεχίζεται!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με την ποιότητα και τον κόσμο της!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εγκατάλειψη-σοκ για τον Οζιέ, χάνει έδαφος στη μάχη του τίτλου

AUTO MOTO

|

Category image

Ο Φανγκέιρο προσδοκεί να μπει με το δεξί και η Ένωση να χαμογελάσει...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Δεν είναι δεδομένο ότι θα βγει ο Νταβίντ Λουίζ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο για τον Παπαγιάννη που θα μείνει εκτός δράσης για οκτώ μήνες!

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκανε το πρώτο βήμα, έμεινε ακόμη ένα για τη Σάκκαρη στο Τόκιο

Τένις

|

Category image

Το ξέρουν καλά πως δεν πάει άλλο στην Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ελλάδα

|

Category image

Συνέντευξη Καστέλ: «Ο Απόλλωνας βελτιώνεται συνεχώς»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σκληρή παραδοχή από Αμορίν: «Δεν ξέρω πότε θα φτάσουμε το επίπεδο της Λίβερπουλ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη