Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο για τον Παπαγιάννη που θα μείνει εκτός δράσης για οκτώ μήνες!

Κρίμα, πολύ κρίμα για τον Έλληνα σέντερ...

Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν ο πολύ μεγάλος άτυχος στην αναμέτρηση της Εφές με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο ψηλός της Εφές προσγειώθηκε άσχημα σε προσπάθεια για κάρφωμα και αποχώρησε κλαίγοντας με φορείο. Με τις εξετάσεις, δυστυχώς, να επιβεβαιώνουν τα χειρότερα. Ο Παπαγιάννης υπέστη ρήξη χιαστού, όπως ενημέρωσε η Εφές και έτσι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Τούρκων, ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Με το διάστημα της απουσίας του να εκτιμάται στους οκτώ μήνες.

Ο Έλληνας σέντερ αγωνίστηκε σε μόλις πέντε παιχνίδια της EuroLeague, μετρώντας 2.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ σε 14'46'' που πατούσε στο παρκέ.

Ενώ παράλληλα, η Εφές ενημέρωσε και τον τραυματισμό του Ερκάν Οσμάνι, που έβγαλε τον ώμο του στο πρώτο τρίλεπτο του παιχνιδιού. Ο Τούρκος φόργουορντ θα απουσιάσει από τα παρκέ για διάστημα τριών εβδομάδων, μετά τον τραυματισμό του στον αριστερό του ώμο.

