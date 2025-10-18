ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε ποια ματς εκτιμάται η επιστροφή του Λεσόρ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε ποια ματς εκτιμάται η επιστροφή του Λεσόρ

Ο Εργκίν Αταμάν γνωστοποίησε ότι σε τρεις εβδομάδες αναμένεται η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στη δράση. Ποια ματς έχουν οι πράσινοι σε αυτό το διάστημα.

Μετά από περίπου τρεις εβδομάδες εκτιμάται η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση. Αυτό έκανε γνωστό ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR με την Αναντολού Εφές και όπως είναι λογικό το ενδιαφέρον των πράσινων οπαδών πλέον μετρά αντίστροφα.

Έτσι με πρόχειρους υπολογισμούς μπορούμε απλώς να εκτιμήσουμε τα πιθανά ματς στα οποία ο Ματίας Λεσόρ ενδέχεται να πατήσει το πόδι του στο παρκέ για πρώτη φορά μετά την ολιγόλεπτη παρουσία του στα ματς του Final Four, με Φενέρμπαχτσέ και Ολυμπιακό.

Όταν αναφέρεται το διάστημα των τριών εβδομάδων από σήμερα τότε… μιλάμε για τα μέσα Νοεμβρίου. Οι πράσινοι εκείνη την εποχή έχουν αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα με το Περιστέρι, τον Άρη Betsson και τη Μύκονο ενώ στην Euroleague παίζουν με την Παρί, την Ρεάλ Μαδρίτης και την Ντουμπάι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR τον Νοέμβριο…

05/11 Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός

08/11 Περιστέρι - Παναθηναϊκός

11/11 Παρί - Παναθηναϊκός

13/11 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός

16/11 Παναθηναϊκός – Άρης Betssson

20/11 Παναθηναϊκός – Ντουμπάι

22/11 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός

25/11 Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

Μία σημαντική σημείωση – υπόθεση. Περισσότερο λογικό φαντάζει η επιστροφή του Γάλλου σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, στο οποίο είναι προφανές ότι δεν θα έχει την ένταση ενός ματς για την Euroleague. Ωστόσο, για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να προχωρήσουν οι πράσινοι σε μια αλλαγή στην 8άδα των ξένων στο πρωτάθλημα δηλώνοντας τον Γάλλο.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Συνελήφθη 44χρονος για τον φόνο του Δημοσθένους – Επιχείρηση και στη Λάρνακα

Category image

Ο Αναστασίου έφερε γούρι και... ανατροπή στον Παναιτωλικό

Ελλάδα

|

Category image

Ανυπέρβλητο εμπόδιο και ευρωπαϊκό αντίο για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δύο «επιβεβαιώσεις» και η Ανόρθωση που δεν βρίσκει τον δρόμο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διπλό και μόνη στο ρετιρέ η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΕΚΤΑΚΤΟ: Ένα ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία Δημοσθένους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γαρπόζης: «Να φεύγεις με βαθμό από την έδρα της Ανόρθωσης είναι επιτυχία»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Κετσπάγια: «Κάποτε πρέπει να έχεις και τύχη αλλά την τύχη την κάνεις και μόνος σου»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σατσιάς: «Θα έρθουν τα αποτελέσματα που αξίζουμε...»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ο Φερστάπεν κέρδισε τον αγώνα σπριντ στο Όστιν, εγκατέλειψαν οι δύο McLaren!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Φανγκουέιρο: «Δεν θεωρώ ότι ήταν πέναλτι αυτό της ΑΕΚ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυγουστή: «Μπορούσαμε καλύτερα, αλλά το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό της ΑΕΚ στο «Τάσος Μάρκου»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Σασπένς, συγκινήσεις και χορταστικός συμβιβασμός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Κάναμε καλή δουλειά, γίγαντας του ποδοσφαίρου η Κρίσταλ Πάλας»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη