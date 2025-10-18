Σε ποια ματς εκτιμάται η επιστροφή του Λεσόρ

Μετά από περίπου τρεις εβδομάδες εκτιμάται η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση. Αυτό έκανε γνωστό ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR με την Αναντολού Εφές και όπως είναι λογικό το ενδιαφέρον των πράσινων οπαδών πλέον μετρά αντίστροφα.

Έτσι με πρόχειρους υπολογισμούς μπορούμε απλώς να εκτιμήσουμε τα πιθανά ματς στα οποία ο Ματίας Λεσόρ ενδέχεται να πατήσει το πόδι του στο παρκέ για πρώτη φορά μετά την ολιγόλεπτη παρουσία του στα ματς του Final Four, με Φενέρμπαχτσέ και Ολυμπιακό.

Όταν αναφέρεται το διάστημα των τριών εβδομάδων από σήμερα τότε… μιλάμε για τα μέσα Νοεμβρίου. Οι πράσινοι εκείνη την εποχή έχουν αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα με το Περιστέρι, τον Άρη Betsson και τη Μύκονο ενώ στην Euroleague παίζουν με την Παρί, την Ρεάλ Μαδρίτης και την Ντουμπάι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR τον Νοέμβριο…

05/11 Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός

08/11 Περιστέρι - Παναθηναϊκός

11/11 Παρί - Παναθηναϊκός

13/11 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός

16/11 Παναθηναϊκός – Άρης Betssson

20/11 Παναθηναϊκός – Ντουμπάι

22/11 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός

25/11 Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

Μία σημαντική σημείωση – υπόθεση. Περισσότερο λογικό φαντάζει η επιστροφή του Γάλλου σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, στο οποίο είναι προφανές ότι δεν θα έχει την ένταση ενός ματς για την Euroleague. Ωστόσο, για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να προχωρήσουν οι πράσινοι σε μια αλλαγή στην 8άδα των ξένων στο πρωτάθλημα δηλώνοντας τον Γάλλο.

sport-fm.gr