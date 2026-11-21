Η πίστα του Πορτιμάο, στην Πορτογαλία, είχε αρκετή υγρασία, όμως η αγωνιστική της γραμμή ήταν αρκετά στεγνή ώστε οι αναβάτες να χρησιμοποιήσουν τα σλικς ελαστικά για τις κατατακτήριες του 21ου αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος του MotoGP. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ο Ντιόγκο Μορέιρα της LCR Honda είχε ένα ιδιαίτερα σφοδρό ατύχημα, δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου (Q1) των κατατακτήριων.

Ο Βραζιλιάνος βρισκόταν σε γρήγορο γύρο όταν ένα πολύ βίαιο high-side με πολύ υψηλή ταχύτητα τον εκτόξευσε από τη μοτοσικλέτα του, ψηλά στον αέρα. Αφότου σύρθηκε για δεκάδες μέτρα, ευτυχώς αποφεύγοντας τις μπαριέρες, ήρθε άμεσα η ευχάριστη εικόνα του αναβάτη να σηκώνεται και να τρέχει, χωρίς ενδείξεις τραυματισμού.

Πολύ σύντομα επέστρεψε στα πιτς με τη μοτοσικλέτα ενός κριτή. Το ατύχημά του διέκοψε το Q1 με κόκκινες σημαίες, που σήμαινε ότι κανείς άλλος αναβάτης δεν ήταν σε θέση να απειλήσει τον πρώτο χρόνο του.

Κατά συνέπεια, ο Μορέιρα -εφ’ όσον πάρει το ‘πράσινο φως’ από την ιατρική ομάδα του MotoGP- μπορεί να περάσει στο Q2, για τη μάχη της πρώτης 12άδας, μαζί με τον Ίκερ Λεκουόνα που αντικαθιστά τον τραυματία Πέκο Μπανάια στην εργοστασιακή Ducati.

A MASSIVE HIGHSIDE for Diogo Moreira 😱😱😱 Thankfully he quickly got back up 🙏 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/wq9B6uwwkh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

One of the BIGGEST highsides you’ll ever see 😱 Thankfully there was a big thumbs up from Diogo Moreira afterwards 👍 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/2YA0euprFg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

sport24.gr