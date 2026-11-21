Το τμήμα φούτσαλ της ΑΕΛ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σάββα Βρακά.

Η ανακοίνωση:

ΑΕΛ FUTSAL | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΑΒΒΑ ΒΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Η ΑΕΛ Futsal ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σάββα Βρακά, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Ο Σάββας επιστρέφει σε ένα γνώριμο περιβάλλον, έχοντας υπηρετήσει το τμήμα μας στο παρελθόν τόσο ως πρώτος όσο και ως βοηθός προπονητής.

Η εμπειρία του, η γνώση του κυπριακού Futsal και η εξοικείωσή του με την ομάδα και τη φιλοσοφία της ΑΕΛ αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη συνέχεια της αγωνιστικής μας προσπάθειας.

Τον καλωσορίζουμε ξανά στην οικογένεια της ΑΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Σάββα, καλωσόρισες ξανά στην ΑΕΛ!

Επιτροπή Τμήματος Φούτσαλ,

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ