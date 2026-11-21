Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον πάγκο της αγγλικής ομάδας, έχοντας μπροστά του αρκετές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει. Μία από τις σημαντικότερες αφορά την επιθετική λειτουργία της Γιουνάιτεντ, καθώς η ανάγκη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μπροστά από την αντίπαλη εστία είναι εμφανής.

Το ενδιαφέρον για τον Νιγηριανό επιθετικό της Γαλατάσαραϊ φαίνεται πως συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια ενίσχυσης της γραμμής κρούσης. Ο Όσιμεν έχει απασχολήσει και στο παρελθόν το αγγλικό κλαμπ, ωστόσο αυτή τη φορά το ενδεχόμενο μετακίνησής του στο Μάντσεστερ φαίνεται να αποκτά νέα διάσταση, καθώς ο ίδιος φέρεται θετικός σε μια τέτοια προοπτική.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 27χρονος φορ εμφανίζεται διατεθειμένος να αποδεχθεί συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που θα αγγίζουν τα 13 εκατομμύρια λίρες. Ωστόσο, το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης μόνο εύκολο δεν είναι, καθώς η Γαλατάσαραϊ φέρεται να απαιτεί περίπου 100 εκατομμύρια λίρες για να συναινέσει στην παραχώρησή του.

Ο Όσιμεν μετακόμισε στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2025, όταν η Γαλατάσαραϊ τον απέκτησε από τη Νάπολι έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε αποτελεί ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα της ομάδας, έχοντας ξεκινήσει με εξαιρετικές επιδόσεις και τη φετινή σεζόν.

Συγκεκριμένα, μετρά ήδη 10 γκολ και 3 ασίστ σε 11 συμμετοχές, αριθμοί που εξηγούν γιατί βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων και γιατί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει Ιανουαρίου.

sdna.gr