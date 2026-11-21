Ένα από τα στοιχήματα του Ελλαδίτη τεχνικού ήταν να να καταφέρει να βγάλει τον καλό εαυτό από ποδοσφαιριστές που δεδομένα μπορούν να ξεχωρίσουν στην ομάδα.

Ένας από αυτούς είναι ο Μαρκίνιος. Και η παρουσία έως τώρα του Βραζιλιάνου επιθετικού αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Ο Μαρκίνιος έχει ήδη σκοράρει 3 γκολ σε 8 συμμετοχές φέτος με το πιο πρόσφατο να είναι αυτό με τον Άρη στο ΓΣΠ. Το τέρμα που άνοιξε τον δρόμο για την ανατροπή του ΑΠΟΕΛ.

Ενόψει Ομόνοιας (17:00) ο Βραζιλιάνος μπορεί να αποτελέσει τον παίκτη «κλειδί» του Παπαδόπουλου για μία μεγάλη νίκη.

α.ψ