Νιώθει δυνατός και το δείχνει
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Μαρκίνιος είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές του έχουν αναγεννηθεί την φετινή σεζόν στον ΑΠΟΕΛ υπό τις οδηγίες του Νίκου Παπαδόπουλου
Ένα από τα στοιχήματα του Ελλαδίτη τεχνικού ήταν να να καταφέρει να βγάλει τον καλό εαυτό από ποδοσφαιριστές που δεδομένα μπορούν να ξεχωρίσουν στην ομάδα.
Ένας από αυτούς είναι ο Μαρκίνιος. Και η παρουσία έως τώρα του Βραζιλιάνου επιθετικού αποδεικνύει του λόγου το αληθές.
Ο Μαρκίνιος έχει ήδη σκοράρει 3 γκολ σε 8 συμμετοχές φέτος με το πιο πρόσφατο να είναι αυτό με τον Άρη στο ΓΣΠ. Το τέρμα που άνοιξε τον δρόμο για την ανατροπή του ΑΠΟΕΛ.
Ενόψει Ομόνοιας (17:00) ο Βραζιλιάνος μπορεί να αποτελέσει τον παίκτη «κλειδί» του Παπαδόπουλου για μία μεγάλη νίκη.
α.ψ