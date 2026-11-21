Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνέχισε την πορεία του προς ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς βρήκε δίχτυα στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Αχλί και ανέβασε τον συνολικό αριθμό των τερμάτων του στην επαγγελματική του καριέρα στα 986.

Ο Πορτογάλος επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, με δυνατό σουτ με το δεξί, πλησιάζοντας πλέον σε απόσταση 14 γκολ από το ορόσημο των 1.000 τερμάτων.

Ο 41χρονος άσος είχε την ευκαιρία να αυξήσει άμεσα τον απολογισμό του, ωστόσο τέσσερα λεπτά αργότερα δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του, καθώς η εκτέλεσή του σταμάτησε στο δοκάρι.

ΑΠΕ