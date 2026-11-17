Μετά από μία θετική χρονιά το 2026, ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής ετοιμάζεται για ακόμη πιο παραγωγική σεζόν το 2027, με όνειρα για μεγαλύτερες διακρίσεις, αναγγέλλοντας, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (17/11) στο Μikel Coffee στη Λεωφόρο Σταυρού, τη νέα παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΝASCAR, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, FIA.

Αυτή θα είναι η πέμπτη σερί χρονιά του Κύπριου οδηγού στην ανώτατη κατηγορία του NASCAR EURO SERIES, η οποία από την περσινή περίοδο μετονομάστηκε σε V8GP από PRO, ενώ συνολικά μετράει εφτά συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Όπως αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου, ενώπιον ΜΜΕ, χορηγών και υποστηρικτών του, η νέα χρονιά θα τον βρει σε κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος, με τη γνωστοποίηση της συνεργασίας να αναμένεται πριν από το τέλος της χρονιάς.

«Είναι ένας στόχος που επιτέλους γίνεται εφικτός, καθώς θα είναι η πρώτη μου χρονιά μέσα από την πορεία μου τόσα χρόνια, που εντάσσομαι σε κορυφαία ομάδα» δήλωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας την τοποθέτησή του ότι «τα αποτελέσματα της φετινής αγωνιστικής χρονιάς, μου δίνουν την ευκαιρία να συνεχιστεί η μερική στήριξη και υποτροφία της οργάνωσης NASCAR προς το πρόσωπό μου».

Ανασκόπηση της χρονιάς

Κάνοντας απολογισμό της χρονιάς που ολοκληρώθηκε, ο Κύπριος οδηγός επισήμανε ότι έμεινε ευχαριστημένος από την απόδοσή του και τα αποτελέσματα που είχε, βάζοντας ψηλότερα τον πήχη ενόψει της νέας σεζόν.

Πέρσι, ο Κύπριους οδηγός οδήγησε το αυτοκίνητο Capital.com Ford Mustang V8, με το Νο6 στις πόρτες, στην 3η θέση της γενικής βαθμολογίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενώ κατέλαβε την 5η θέση στη γενική κατάταξη της κατηγορίας OPEN, ανάμεσα σε 32 οδηγούς, και τη 10η θέση στη V8GP, στην οποία έλαβαν μέρος 35 οδηγοί. Στα κορυφαία επιτεύγματά του η pole position στην Γαλλία και δύο τρίτες θέσεις σε Γαλλία και Ιταλία.

«Όπως γνωρίζετε, φέτος αγωνίστηκα και στις δύο κατηγορίες και καταφέραμε να λάβουμε την 3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR 2026 βάση των αποτελεσμάτων μου και στις δύο κατηγορίες ανάμεσα σε 35 οδηγούς ανά το παγκόσμιο» ανάφερε ο Κύπριος οδηγός.

Προς τα τέλη Δεκεμβρίου

Όσον αφορά τις ανακοινώσεις για τη νέα επαγγελματική του στέγη, ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής, ανάφερε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις για την ένταξή του στην κορυφαία ομάδα θα γίνει από κοινού με το πρωτάθλημα αλλά και με την ίδια μου την ομάδα, πριν από την έλευση του 2027. Το ίδιο διάστημα θα γίνει γνωστό και εάν θα τρέξει ξανά και στις δύο κατηγορίες (V8GP και OPEN) ή μόνο στην ανώτατη κατηγορία του πρωταθλήματος την V8GP. «Θα εξαρτηθεί σίγουρα στη στήριξη που θα υπάρχει αλλά και στην ευκαιρία που θα έχω αρχές Δεκεμβρίου στη Γαλλία να εξασφαλίσω μια επιπλέον μερική υποτροφία για το 2027, σε ένα διήμερο δοκιμαστικό που οργανώνει το πρωτάθλημα με στόχο να μοιραστούν οι τελικές υποτροφίες της επόμενης σεζόν» είπε.

Σημειώνεται ότι εντός του Ιανουαρίου θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση του καινούργιου NASCAR V8 για το 2027, στα χρώματα του μεγάλου του χορηγού.

Προστίθεται η πίστα της Τυφλίδας

Σχετικά με το πρόγραμμα της νέας χρονιάς, θα περιλαμβάνει εφτά σταθμούς, μετά την προσθήκης της νέας πίστας της Τιφλίδας της Γεωργίας, πριν από μερικές ημέρες. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στα μέσα Απριλίου στη Βαλένθια της Ισπανίας, ενώ οι υπόλοιποι θα διεξαχθούν σε Γαλλία, Αγγλία, Τσεχία, Ιταλία και Βέλγιο.

Ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής ευχαρίστησε στην ομιλία του όλες τις εταιρείες που βρίσκονται στο πλευρό του, ώστε να είναι εφικτό να εκπροσωπεί την Κύπρο στο εξωτερικό. Τον πλατινένιο του χορηγό την εταιρεία Capital.com, τους χορηγούς του την ISX Financial, Paidby, Cytavision καθώς και όλους τους υποστηρικτές του: Υφυπουργείο Τουρισμού, Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, Alco Filters, Psaltis Auto Parts, ENCY Software, Televantos Used Trucks, Daytona Raceway, Serenity Boutique Houses, Sana Hiltonia,και Vignona Digital Printings.