Ομόνοια Αραδίππου - Πάφος: Οι εντεκάδες του αγώνα
ΓΗΠΕΔΟ
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Σέντρα στις 16:00 στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής
Η Ομόνοια Αραδίππου, στο ντεμπούτο του Μαρίνου Σατσιά υποδέχεται την Πάφο στην «Αρένα».
Το παιχνίδι ξεκινά στις 16:00.
Δείτε τις εντεκάδες του αγώνα:
Ομόνοια Αραδίππου: Ζίφκοβιτς, Χριστοφή, Χαβέλκα, Κουμουρής, Ελ Μπουτσατάουι, Ποντικός, Βαν Μιούλεμ, Χάιρο, Αντωνίου, Πέτροβιτς, Γκονζάλεζ.
Πάφος: Μαγιέσκι, Ζαγκέ, Μαέ, Μπρούνο, Σέμα, Ιωάννου, Λελέ, Νορό, Ντράγκομιρ, Άντερσον, Μπρίτο.