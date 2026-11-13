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Πληθαίνουν τα σενάρια πώλησης της Formula 1

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα επόμενα χρόνια είναι πολύ πιθανό να δούμε να τα εμπορικά δικαιώματα της Formula 1 να αλλάξουν χέρια, με τη Liberty Media να αποχωρεί.

Μια σημαντική αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Formula 1 ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Liberty Media, Γκρεγκ Μάφεϊ. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας εκτιμά ότι το πρωτάθλημα θα μπορούσε να περάσει σε ιδιωτικά χέρια μέσω μιας συμφωνίας που ενδεχομένως θα έφτανε τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εκτίμησή του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Μάφεϊ βρισκόταν στην ηγεσία της Liberty Media όταν η αμερικανική εταιρεία απέκτησε τα εμπορικά δικαιώματα της Formula 1 το 2017. Έκτοτε, το πρωτάθλημα γνώρισε τεράστια εμπορική ανάπτυξη, επεκτείνοντας την παρουσία του σε σημαντικές αγορές, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μέση Ανατολή.

Η Liberty πέτυχε το στόχο της

Μιλώντας στο συνέδριο Sportico Invest New York 2026, ο Μάφεϊ ρωτήθηκε εάν πιστεύει ότι η Formula 1 θα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο το 2028. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική.

«Θα πω ότι η Formula 1 δεν θα βρίσκεται πλέον στο χρηματιστήριο», δήλωσε, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η σημερινή μορφή ιδιοκτησίας του πρωταθλήματος ενδέχεται να αλλάξει σύντομα.

Ο πρώην επικεφαλής της Liberty εξήγησε ότι η περίοδος της μεγαλύτερης οικονομικής ανάπτυξης έχει ήδη ολοκληρωθεί, περιορίζοντας τις προοπτικές αντίστοιχης αύξησης της αξίας του πρωταθλήματος τα επόμενα χρόνια.

«Τα εύκολα χρήματα έχουν ήδη κερδηθεί. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων έχουν τριπλασιαστεί μέσα σε οκτώ ή εννέα χρόνια. Δεν πρόκειται να τριπλασιαστούν ξανά στα επόμενα οκτώ ή εννέα», υποστήριξε.

Η αξία της Formula 1 εκτοξεύθηκε

Όταν η Liberty Media απέκτησε τη Formula 1 από τη CVC Capital Partners το 2017, η συνολική αξία της συμφωνίας υπολογιζόταν σε περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους. Σήμερα, η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου που συνδέεται με τη Formula 1 και το MotoGP πλησιάζει τα 28 δισεκατομμύρια δολάρια, με τη μετοχή να έχει ενισχυθεί κατά περίπου 250% από την εξαγορά.

Η ανάπτυξη αυτή συνδέεται με την αύξηση της δημοτικότητας του πρωταθλήματος, την επέκταση του αγωνιστικού ημερολογίου, τις συμφωνίες τηλεοπτικών δικαιωμάτων και την προσέλκυση νέων χορηγών. Ενδεικτικά, τα έσοδα της Formula 1 στο τρίτο τρίμηνο του 2026 έφτασαν τα 1,115 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 28% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παράλληλα, στις αρχές Νοεμβρίου η Liberty ανακοίνωσε σημαντική αλλαγή στη μετοχική της δομή, με τον Τζον Μαλόουν να περιορίζει τη συνολική ισχύ ψήφου του σε περίπου 3%, εξέλιξη που απλοποιεί τη δομή ελέγχου της εταιρείας.

Ένα πιθανό σενάριο είναι η εξαγορά και η έξοδος του πρωταθλήματος από το χρηματιστήριο, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή επενδυτικών κεφαλαίων σε ένα νέο ιδιοκτησιακό σχήμα. Ένα παρόμοιο παράδειγμα είναι αυτό της εταιρίας videogames, EA. Οποιαδήποτε αλλαγή ελέγχου θα πρέπει επίσης να εξεταστεί υπό το πλαίσιο των συμφωνιών με τη FIA, η οποία διατηρεί τα δικαιώματα επί του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.

gazzetta.gr

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