Θα παίξει κι αυτό ρόλο στο «αιώνιο»
ΓΗΠΕΔΟ
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Ένα σημαντικό στοιχείο που διατηρούν οι δύο ομάδες και θα παίξει τον δικό του ρόλο στο ντέρμπι της 10ης στροφής
Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ κοντράρονται στις 17:00 στο πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι για φέτος, αυτό της 10ης αγωνιστικής.
Οι δύο ομάδες στοχεύουν στη νίκη η οποία πέραν από την διαφορποίηση των βαθμολογικών δεδομένων, θα δώσει και τεράστια δυναμική ενόψει της συνέχειας.
Ένα σημαντικό στοιχείο που αναμένεται να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην έκβαση του απογευματινού αγώνα είναι η προσωπικότητα των παικτών.
Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ διαθέτουν τέτοιους παίκτες στο ρόστερ τους. Ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν από «μεγάλα» παιχνίδια ή που έχουν βιώσει και στο παρελθόν την σημασία ενός κυπριακού κλάσικο.
α.ψ