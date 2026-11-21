Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ κοντράρονται στις 17:00 στο πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι για φέτος, αυτό της 10ης αγωνιστικής.

Οι δύο ομάδες στοχεύουν στη νίκη η οποία πέραν από την διαφορποίηση των βαθμολογικών δεδομένων, θα δώσει και τεράστια δυναμική ενόψει της συνέχειας.

Ένα σημαντικό στοιχείο που αναμένεται να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην έκβαση του απογευματινού αγώνα είναι η προσωπικότητα των παικτών.

Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ διαθέτουν τέτοιους παίκτες στο ρόστερ τους. Ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν από «μεγάλα» παιχνίδια ή που έχουν βιώσει και στο παρελθόν την σημασία ενός κυπριακού κλάσικο.

α.ψ