Μετά τον Τζενάρο Γκατούζο, ακόμη ένας Ιταλός προπονητής κλήθηκε να σχολιάσει τη φρενίτιδα που επικρατεί για το Grand Theft Auto VI, με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι να δίνει μία απολαυστική απάντηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Τότεναμ με την Ίπσουιτς για την Premier League.

Ο τεχνικός των «σπιρουνιών» ρωτήθηκε εάν παίζει PlayStation και πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο κάποιοι ποδοσφαιριστές του να ξενυχτούν παίζοντας το πολυαναμενόμενο GTA 6, λίγες ώρες πριν από προπονήσεις και αγώνες.

«Ακούστε, δεν είμαι αστυνομικός, δεν είμαι πατέρας τους, είμαι προπονητής. Πιστεύω ότι στα αποδυτήριά μου υπάρχουν καλοί άνθρωποι, ώριμοι άνθρωποι. Επομένως, θεωρώ ότι μπορούν να κλείσουν το PlayStation και οτιδήποτε άλλο την κατάλληλη στιγμή. Διαφορετικά, θα μπω στα δωμάτιά τους και θα καταστρέψω το GTA και οτιδήποτε άλλο!», απάντησε χαρακτηριστικά ο Ντε Τσέρμπι, προκαλώντας χαμόγελα.

Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά την αντίστοιχη αναφορά του Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος είχε δηλώσει πως θα παρακολουθήσει την κατάσταση των ποδοσφαιριστών του στο πρωινό, προκειμένου να διαπιστώσει εάν κάποιος έχει ξενυχτήσει παίζοντας το νέο βιντεοπαιχνίδι.

sport-fm.gr