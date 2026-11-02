BINTEO: H στιγμή που Αντονέλι πλάνταξε στο κλάμα!
ΓΗΠΕΔΟ
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To δικαιούταν, το κατέκτησε...
Ο Κίμι Αντονέλι έγραψε ιστορία! Σε ηλικία 20 ετών και 68 ημερών ο Ιταλός οδηγός έγινε ο 36ος παγκόσμιος πρωταθλητής της Ιστορίας της Formula 1. Και ο νεαρότερος όλων.
Το team-radio μετά και το τέλος του αγώνα στο Μεξικό ήταν άκρως συγκινητικό. Ο Αντονέλι πλάνταξε στο κλάμα και δεν μπορούσε να απαντήσει στα συγχαρητήρια των ανθρώπων της ομάδας του.
🥹 ANTONELLI ES UN MAR DE LÁGRIMAS #F1 #MexicoGP 🇲🇽 https://t.co/n0spB5KvaD— The Finish Line 🏁 (@TFinishLine_) November 1, 2026
sport24.gr