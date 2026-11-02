BINTEO: H στιγμή που Αντονέλι πλάνταξε στο κλάμα!

Ο Κίμι Αντονέλι έγραψε ιστορία! Σε ηλικία 20 ετών και 68 ημερών ο Ιταλός οδηγός έγινε ο 36ος παγκόσμιος πρωταθλητής της Ιστορίας της Formula 1. Και ο νεαρότερος όλων.

Το team-radio μετά και το τέλος του αγώνα στο Μεξικό ήταν άκρως συγκινητικό. Ο Αντονέλι πλάνταξε στο κλάμα και δεν μπορούσε να απαντήσει στα συγχαρητήρια των ανθρώπων της ομάδας του.

🥹 ANTONELLI ES UN MAR DE LÁGRIMAS #F1 #MexicoGP 🇲🇽 https://t.co/n0spB5KvaD — The Finish Line 🏁 (@TFinishLine_) November 1, 2026

sport24.gr