BINTEO: Kόκκινη σημαία, έσπασε ο εμπρός αριστερός τροχός του Μπότας

Το Grand Prix του Μεξικού διεκόπη στον 46ο γύρο, όταν και βγήκε η κόκκινη σημαία μετά το σοβαρό ατύχημα του Βάλτερι Μπότας.

Ο Φινλανδός πιλότος της Cadillac είχε μια τρομακτική στιγμή όταν στη μεγάλη ευθεία της πίστας «Autodromo Hermanos Rodriguez» έσπασε η εμπρός αριστερή ανάρτηση του τροχού του μονοθεσίου του και έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να πέσει με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπαριέρες.

Η πίστα, όπως ήταν λογικό, γέμισε με θραύσματα, με τον ίδιο, ευτυχώς, να μην παθαίνει τίποτα και να βγαίνει μόνος του χωρίς βοήθεια από το μονοθέσιο, δείχνοντας πως δεν έχει υποστεί κάποιον τραυματισμό.

Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1 😱💥 He is out of the car and ok #F1 #MexicoGP https://t.co/XLqppzQCnL — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Πηγή: sport-fm.gr