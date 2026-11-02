Στο πάνθεον ο Κίμι Αντονέλι - Είναι ο νέος βασιλιάς στη Formula 1!

Στο Grand Prix Μεξικού γράφτηκε ιστορία, καθώς στην πίστα Ερμάνος Ροντρίγκεζ στέφθηκε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Formula 1 για το 2026 - και αυτός δεν είναι άλλος από τον Κίμι Αντονέλι.

Ο 20χρονος Ιταλός της Mercedes έγινε ο μικρότερος σε ηλικία οδηγός που κατακτά τον βαρύτιμο τίτλο, σπάζοντας κατά 3 χρόνια το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Σεμπάστιαν Φέτελ.

Ο Αντονέλι μάλιστα πανηγύρισε τον τίτλο του πάνω στο βάθρο των νικητών, καθώς πήρε την 3η θέση στον αγώνα. Νικητής του αγώνα, που ολοκληρώθηκε σε δύο «δόσεις» λόγω διακοπής με κόκκινη σημαία, αναδείχτηκε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τον «εμφύλιο» των οδηγών της Ferrari στην πρώτη εκκίνηση για να βρεθεί μπροστά τους μετά το πρώτο pit stop και την ποινή του Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Ολλανδός άντεξε στην πίεση του Λούις Χάμιλτον στο τέλος για να φτάσει στην 4η φετινή του νίκη, αφήνοντας τον οργισμένο από όσα συνέβηκαν με τον ομόσταβλό του Βρετανό της Ferrari στη 2η θέση.

Ο «εμφύλιος» της Ferrari άλλαξε τον αγώνα

Ο Χάμιλτον εκκίνησε καλά από την pole position και διατήρησε την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή, με τον Λεκλέρ πίσω του. Η μεταξύ τους μάχη, όμως, συνεχίστηκε μέχρι τη στροφή 4, όπου ο Μονεγάσκος επιχείρησε να περάσει από την εξωτερική.

Οι δύο Ferrari βρέθηκαν εκτός πίστας, με τον Λεκλέρ να κόβει τη στροφή 5 και να επιστρέφει επικεφαλής. Ο Χάμιλτον, που ολοκλήρωσε τη στροφή, έχασε θέση και από τον Φερστάπεν, υποχωρώντας τρίτος. Οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή πέντε δευτερολέπτων στον Λεκλέρ, απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βρετανού.

Πιο πίσω, ο Τζορτζ Ράσελ χτύπησε τον Ιζάκ Χατζάρ στη στροφή 6, προκαλώντας την περιστροφή του μονοθεσίου του. Ο οδηγός της Mercedes τιμωρήθηκε με δέκα δευτερόλεπτα, δυσκολεύοντας από νωρίς τη δική του προσπάθεια.

Μετά τον επεισοδιακό πρώτο γύρο, ο αγώνας απέκτησε πιο σταθερό ρυθμό, με την υπερθέρμανση να δυσκολεύει τους οδηγούς που ακολουθούσαν άλλα μονοθέσια. Οι δύο Aston Martin εγκατέλειψαν στον έβδομο γύρο.

Ο Φερστάπεν μπροστά μετά τα pit stop

Ο Φερστάπεν είχε διαφοροποιήσει τη στρατηγική του από την εκκίνηση, επιλέγοντας τη μέση γόμα, ενώ σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί της πρώτης δεκάδας ξεκίνησαν με τη μαλακή.

Ο Όσκαρ Πιάστρι άνοιξε τον κύκλο των pit stop των πρωτοπόρων στον 26ο γύρο και έναν γύρο αργότερα ακολούθησαν οι Λεκλέρ και Φερστάπεν. Ο οδηγός της Ferrari εξέτισε την ποινή του και πέρασε στη μέση γόμα, ενώ ο Ολλανδός τοποθέτησε τη μαλακή και βρέθηκε μπροστά του.

Ο Χάμιλτον σταμάτησε στον επόμενο γύρο, αλλά επέστρεψε πίσω από τον ομόσταβλό του. Ο Ράσελ πραγματοποίησε το δικό του pit stop στον 33ο γύρο, εκτίοντας παράλληλα την ποινή των δέκα δευτερολέπτων, με τον Λάντο Νόρις να κερδίζει θέση απέναντί του μετά τη δική του αλλαγή ελαστικών.

Ο Αντονέλι παρέτεινε περισσότερο από όλους τους πρωτοπόρους το πρώτο του stint και βρέθηκε προσωρινά επικεφαλής. Μπήκε τελικά στα pit στον 43ο γύρο, επιστρέφοντας τέταρτος. Η χρονική στιγμή αποδείχθηκε άτυχη για τον Ιταλό, καθώς αμέσως μετά το ατύχημα του Βάλτερι Μπότας άλλαξε τα δεδομένα.

Σφοδρό ατύχημα του Μπότας και κόκκινη σημαία

Η εμπρός αριστερή ανάρτηση της Cadillac του Μπότας υποχώρησε στην πρώτη στροφή, στέλνοντας τον Φινλανδό με ταχύτητα στις μπαριέρες. Ο Μπότας βγήκε στη συνέχεια από το μονοθέσιο και απομακρύνθηκε περπατώντας, εμφανίζοντας ελαφρά χωλότητα.

Αρχικά εμφανίστηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας, δίνοντας την ευκαιρία για αλλαγές ελαστικών. Στον 45ο γύρο, όμως, ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία, προκειμένου να επισκευαστούν οι μπαριέρες.

Η διακοπή διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Για την επανεκκίνηση από στάση, ο Φερστάπεν βρέθηκε στην πρώτη θέση, μπροστά από τους Λεκλέρ, Χάμιλτον, Αντονέλι και Νόρις, με όλους τους οδηγούς να επιλέγουν μαλακά ελαστικά.

gazzetta.gr