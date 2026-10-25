Συγκλονιστικό φινάλε στο Ράλλυ Κύπρος, στο νήμα νικητής ο Al-Attiyah

Ένα από τα πιο συγκλονιστικά φινάλε όλων των εποχών επιφύλασσε το 52ο Ράλλυ Κύπρος. Ο Nasser Al-Attiyah από το Κατάρ κέρδισε μόλις για 4.63 δευτερόλεπτα το Σίμο Γαλαταριώτη και στέφθηκε Πρωταθλητής Μέσης Ανατολής για 21η φορά στην καριέρα του αλλά και νικητής στο Ράλλυ Κύπρος για 10η φορά! Είναι η δεύτερη μικρότερη διαφορά που κρίνει νικητή στην ιστορία του αγώνα που από το 1970 διοργανώνεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου. Η μικρότερη ήταν τα 0.7 δευτερόλεπτα διαφορά με την οποία ο Γαλαταριώτης κέρδισε τον Magalhaes το 2018

Το συγκλονιστικό τέλος

Γαλαταριώτης / Ιωάννου (Skoda Fabia) μπήκαν στην τελευταία διαδρομή με προβάδισμα 3.6 δευτερολέπτων αφού κερδίζοντας τρεις διαδοχικές ειδικές διαδρομές υπερκάλυψαν διαφορά ενός λεπτού από τους Al-Attiyah / Carrera που αντιμετώπισαν προβλήματα στις δύο πρώτες απογευματινές ειδικές διαδρομές – τερμάτισαν με το Skoda Fabia πληγωμένο.

Ο οδηγός από το Κατάρ τα έπαιξε όλα για όλα στην τελευταία ειδική διαδρομή οδηγώντας χωρίς ρεζέρβα και καταφέρνοντας να είναι 8.7 δεύτερα ταχύτερος από τον μεγάλο Κύπριο αντίπαλό του, που ανέβηκε στο βάθρο του Ράλλυ Κύπρος για τρίτη φορά – η πρώτη μετά τη νίκη του το 2018.

Το 52ο Ράλλυ Κύπρος ήταν ο πέμπτος και τελευταίος αγώνας του Πρωταθλήματος Ράλλυ Μέσης Ανατολής της FIA για το 2026.

Βάθρο για Ποσείδια / Λαό

Στο βάθρο των νικητών τερμάτισε ο Μιχάλης Ποσείδιας με τον Πάμπο Λαό και Renault Clio κερδίζοντας την κατηγορία Rally 3. Είναι το πρώτο βάθρο του Ποσείδια σε Ράλλυ Κύπρος. Το πλήρωμα κάλυψε διαφορά σχεδόν τριών λεπτών από τους περσινούς πρωταθλητές Γιάγκου / Νικολάου (Hyundai i20) που αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα στις απογευματινές διαδρομές και τερμάτισαν τέταρτοι. Στην πέμπτη θέση, με την κυπριακή σημαία, οι Τουρκοκύπριοι Sukuroglu / Topcuoslu (Volkswagen Polo) – δεύτεροι στην προτελευταία ειδική διαδρομή - και στην έκτη οι Ζήνωνος / Χριστοφή (Ford Fiesta) έχοντας και έναν δεύτερο χρόνο την Κυριακή.

Συνολικά έξι ειδικές διαδρομές κέρδισαν οι Al-Attiyah / Carrerra, τέσσερις οι Γαλαταριώτης / Ιωάννου και μια οι Al-Rawahi / Itu (Skoda Fabia) που εγκατέλειψαν στην πρώτη απογευματινή διαδρομή και ενώ έτρεχαν στην τρίτη θέση. Μια ειδική διαδρομή, η πρώτη της Κυριακής, ακυρώθηκε λόγω μη συμμόρφωσης θεατών με τις οδηγίες των υπεύθυνων ασφάλειας.

Ο ταχύς Σαουδάραβας

Πολύ γρήγορα κινήθηκε την Κυριακή ο 22χρονος Σαουδάραβας Bakhashab με συνοδηγό το Λιβανέζο Matar (έγραψαν και δύο χρόνους τριάδας), τερματίζοντας έβδομοι με το Skoda Fabia – εάν για οποιοδήποτε λόγω βρίσκονταν μπροστά από τον Al-Attiyah o Σαουδάραβας θα ήταν πρωταθλητής!

Γ. Γιάγκου / Π. Εγγλέζος (Renault Clio) ήταν όγδοοι, ενώ πρώτοι στην RC4 και ένατοι γενικής ήταν οι Προδρόμου / Επισκόπου (Mitsubishi Lancer Evo X) και δέκατοι οι Al-Atya / Chehab (Ford Fiesta). Στην 11η θέση οι Κ. Λαός / Στυλιανού (Mitsubishi Lancer Evo ΙΧ), στη 12η οι πρώτοι 2WD Παρέλλης / Παπανδρέου και στην 13η οι Ιορδανοί Jweihan / Juma (Mitsubishi Lancer Evo X).

Στο δεύτερο σκέλος μπήκαν 16 από τα 17 πληρώματα που πήραν εκκίνηση την Παρασκευή (23/10) αφού οι Σιώφερος / Ηλία (Peugeot 208) αποχώρησαν την πρώτη ημέρα οριστικά. Στη δεύτερη ημέρα αποχώρησαν άλλα δύο δικίνητα: Μανώλη / Π. Λαός (Peugeot 208) και Στυλιανού / Μακρίδης (Ford Fiesta).

Ο τοπικός αγώνας

Κοκίας / Κωνσταντίνου (Mitsubishi Lancer Evo IX) κέρδισαν τον τοπικού ενδιαφέροντος αγώνα που διεξήχθη με 11 πληρώματα εκ των οποίων τερμάτισαν τα έξι. Δεύτεροι οι Χαπέλης / Χρυσάνθου (Subaru Impreza) και τρίτοι οι Χριστοδούλου / Νέστορος (Mitsubishi Lancer Evo VII). Στην τέταρτη θέση βρέθηκαν οι Τρικωμίτης / Νικολάου (Suzuki Vitara) και στην πέμπτη οι Ν. Κυριάκου / Ζουππουρής (Honda Civic) που κέρδισαν και τη δικίνητη κατηγορία (RCS1). Tερμάτισαν επίσης οι Γ. Κυριάκου / Λ. Λαός (Mitsubishi Lancer Evo VII).

Χορηγοί του 52ου διεθνούς Ράλλυ Κύπρος ήταν η Psaltis Auto Parts, ENEOS Motor Oil και INEOS Grenadier και υποστηρικτές η ANCO Catering Equipment, AP Group of Companies, Φυσικό Νερό Πηγής ΦΑΡΜΑΚΑΣ και STOP FIRE.

Ο Δήμος Λάρνακας φιλοξένησε τις επίσημες τελετές του αγώνα.

Αναλυτικά αποτελέσματα στο www.cyprusrally.com.cy.