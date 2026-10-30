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Ράσελ: «Ο Αντονέλι ήταν καλύτερος εφέτος»

ΓΗΠΕΔΟ

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Παραδοχή από τον Βρετανό για τον ομόσταυλό του

Ο Βρετανός οδηγός  Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) παραδέχθηκε ότι ο Ιταλός «ομόσταυλος» του, Κίμι Αντονέλι, ήταν καλύτερος εφέτος, τονίζοντας ότι ο νεαρός είναι «ένας σπουδαίος τύπος», με τον οποίο διατηρούν μια «πολύ καλή σχέση».

Ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου πριν από το Μεξικανικό Grand Prix, ο Ράσελ, ο οποίος αναμένεται να παρακολουθήσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον νεαρό «πιλότο» την ερχόμενη Κυριακή, εξήγησε ότι εξακολουθούν να τα πηγαίνουν καλά επειδή δεν είχαν ποτέ διαφορές στην πίστα.

«Ως άνθρωπος, ο Κίμι είναι ένας σπουδαίος τύπος με πολλή ενέργεια. Και δεν είχαμε κανέναν λόγο, εφέτος, να μην συνεχίσουμε να τα πηγαίνουμε καλά. Νομίζω ότι πολλές από αυτές τις αντιπαλότητες μεταξύ οδηγών πηγάζουν από περιστατικά που συμβαίνουν στην πίστα», είπε ο 28χρονος Βρετανός οδηγός και πρόσθεσε:

«Η πραγματικότητα είναι ότι έχει αποδώσει σε υψηλότερο επίπεδο από εμένα αυτήν την σεζόν, οπότε δεν έχουμε βρεθεί συχνά σε θέση να ανταγωνισθούμε στην πίστα, εκτός από έναν ή δύο αγώνες». 

Ο Ράσελ βρίσκεται πίσω από τον Αντονέλι σε απόσταση 123 βαθμών, με το μέγιστο διαθέσιμων βαθμών να είναι 125. Ο Ιταλός χρειάζεται μόνο δύο βαθμούς για να γίνει ο νεαρότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στα χρονικά της F1. Και ακόμη κι εάν δεν συγκεντρώσει βαθμούς, θα μπορούσε να κατακτήσει τον τίτλο, σε περίπτωση που δεν νικήσουν στο Μεξικό ο Ράσελ και ο Λιούϊς Χάμιλτον (Ferrari).

«Νομίζω ότι για κάθε οδηγό στο grid, η μόνη θέση που έχει σημασία είναι η πρώτη. Το να είσαι ο καλύτερος από τους υπόλοιπους δεν είναι κάτι που ονειρεύεσαι όταν είσαι παιδί», τόνισε ο Ράσελ και συνέχισε:

«Προφανώς, θέλω να τερματίσω όσο το δυνατόν ψηλότερα και να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό για εμένα είναι να τελειώσω τη σεζόν με υψηλό ρυθμό και όχι απλώς να τερματίσω δεύτερος».

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