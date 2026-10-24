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Προβάδισμα νίκης και τίτλου για τον Al-Attiyah

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο τερματισμός και η στέψη του νέου Πρωταθλητή Μέσης Ανατολής θα γίνει στις 17:00 την Κυριακή, στην Πλατεία Ευρώπης, στη Λάρνακα.

Προβάδισμα για τη δέκατη νίκη του στο Ράλλυ Κύπρος και τον 21ο τίτλο Πρωταθλητή Μέσης Ανατολής στην καριέρα του έχει ο Nasser Al-Attiya, μετά την πρώτη ημέρα του εθνικού μας αγώνα. Κέρδισε τέσσερις από τις έξι ειδικές διαδρομές και προηγείται 53 δευτερόλεπτα του Σίμου Γαλαταριώτη που κέρδισε μια ειδική διαδρομή. Αμφότεροι έχασαν σχεδόν δύο λεπτά στην τελευταία ειδική διαδρομή της ημέρας λόγω σκασμένου ελαστικού.

Αυτό έδωσε την ευκαιρία τον Al-Rawahi από το Ομάν να πλησιάσει τον Γαλαταριώτη στο 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα. Ο Al-Rawahi ελπίζει για τον τίτλο του πρωταθλητή.

Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι περσινοί πρωταθλητές Γιάγκου / Νικολάου με Hyundai i20 οι οποίοι στο απογευματινό πέρασμα πέρασαν μπροστά από τους Ποσείδια / Πάμπο Λαό (Renault Clio) που έπεσαν πέμπτοι και προηγούνται στην Rally 3 κατηγορία. Στην έκτη θέση είναι οι Τουρκοκύπριοι Sukuroglu / Topcuoslu με Volkswagen Polo. Ζήνωνος / Χριστοφή (Ford Fiesta) είναι έβδομοι και όγδοοι οι Μανώλη / Πέτρος Λαός (Peugeot 208) που προηγούνται στην 2WD (κίνηση στους δύο τροχούς).

Το πρώτο σκέλος στο διεθνές Ράλλυ Κύπρος ολοκλήρωσαν 10 πληρώματα από τα 16 πληρώματα που ξεκίνησαν το πρωί, ενώ Ιορδανοί Jweihan / Juna με το Mitsubishi Lancer Evo X, που πήραν εκκίνηση την Παρασκευή (23/10), δήλωσαν ότι θα τρέξουν μόνο στη δεύτερη ημέρα.

Στις σημαντικότερες εγκαταλείψεις αυτές των Al-Atya / Chehab που βγήκαν εκτός δρόμου με το Fiesta στην πρώτη διαδρομή. Των Bakhashab / Matar με το Fabia που αποχώρησαν στην τελευταία διαδρομή, όπως και των Κ. Λαού / Στυλιανού και Προδρόμου / Επισκόπου, αμφότεροι με Mitsubishi Lancer Evo X. Αλλά και των Παρέλλη / Παπανδρέου (Opel Corsa) στην πρώτη διαδρομή.

Στον αγώνα που έχει μόνο τοπικό ενδιαφέρον, με παλαιότερου τύπου αγωνιστικά, εκκίνησαν έντεκα αυτοκίνητα και ολοκλήρωσαν την ημέρα μόλις τέσσερα. Προηγούνται οι Κοκίας / Κωνσταντίνου (Mitsubishi Lancer Evo IX) και τους ακολουθούν οι Χαπέλης / Xρυσάνθου (Subaru Impreza) και Χριστοδούλου / Νέστορος (Mitsubishi Lancer Evo VII). Τέταρτοι οι Τρικωμίτης / Νικολάου (Suzuki Vitara).

Την Κυριακή (25/10) θα γίνουν οι ειδικές διαδρομές Δορυφορικού, Βαβατσινιάς και Σταυροβουνίου, παρά τα Πυργά. Το δεύτερο πέρασμα του Σταυροβουνίου (15:13) είναι και η Power Stage του αγώνα, που καλύπτει συνολικά 657.74χλμ, εκ των οποίων τα 183.92χλμ είναι οι 12 χωμάτινες ειδικές διαδρομές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Κυριακή, 25 Οκτωβρίου)

08:33 Ε.Δ. 7 Δορυφορικός (12.40χλμ)

09:26 Ε.Δ. 8 Βαβατσινιά (13.40χλμ)

10:29 Ε.Δ. 9 Σταυροβούνι (10.53χλμ)

12:57 Ε.Δ. 10 Δορυφορικός 2 (12.40χλμ)

13:50 Ε.Δ. 11 Βαβατσινιά 2 (13.40χλμ)

15:13 Ε.Δ. 12 Power Stage Σταυροβούνι (10.53χλ)

17:00 Τερματισμός Λάρνακα – Πλατεία Ευρώπης

Χορηγοί του 52ου διεθνούς Ράλλυ Κύπρος είναι η Psaltis Auto Parts, ENEOS Motor Oil και INEOS Grenadier και υποστηρικτές η ANCO Catering Equipment, AP Group of Companies, Φυσικό Νερό Πηγής ΦΑΡΜΑΚΑΣ και STOP FIRE.

Ο Δήμος Λάρνακας φιλοξενεί τις επίσημες τελετές του αγώνα.

Αναλυτικό πρόγραμμα, χάρτες και περισσότερες πληροφορίες στο www.cyprusrally.com.cy.

 

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