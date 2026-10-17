ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

F1: Ο Μπέρμαν υποψήφιος για τη θέση του Χάμιλτον το 2028

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η επόμενη σεζόν της Formula 1 αναμένεται άκρως σημαντική για τον Όλιβερ Μπέρμαν, ο οποίος έχει ως στόχο μία εκ των δύο θέσεων στη Scuderia Ferrari.

Το 2027 μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για το μέλλον του Όλιβερ Μπέρμαν στη Formula 1. Ο Βρετανός βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους για μία θέση στη Ferrari από το 2028, χρονιά κατά την οποία ολοκληρώνεται το υπάρχον συμβόλαιο του Λιούις Χάμιλτον με τη Scuderia.

Η Ferrari έχει τον έλεγχο του συμβολαίου του Μπέρμαν έως το τέλος του 2027 και η επόμενη σεζόν αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Μαρανέλο. Εφόσον δεν του προσφερθεί θέση για το 2028, ο Βρετανός θα είναι ελεύθερος να εξετάσει άλλες επιλογές για το μέλλον του.

Το 2027 ως μεγάλη δοκιμασία για τον Μπέρμαν

Ο Μπέρμαν θα παραμείνει στη Haas την επόμενη σεζόν και θα έχει ως νέο teammate τον Ραφαέλ Κάμαρα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον δίδυμο για τη Ferrari. Αμφότεροι βρίσκονται στο ευρύτερο αγωνιστικό πλάνο του Μαρανέλο και η συνύπαρξή τους στο ίδιο περιβάλλον θα επιτρέψει μία άμεση σύγκριση σε επίπεδο ταχύτητας, σταθερότητας και εξέλιξης μέσα στη σεζόν.

Για τον Μπέρμαν, όμως, το διακύβευμα θα είναι μεγαλύτερο. Θα μπει στη σεζόν με περισσότερη εμπειρία στη Formula 1 και θα χρειαστεί να αποδείξει ότι μπορεί όχι μόνο να υπερισχύσει ενός υψηλά αξιολογημένου νέου teammate, αλλά και να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο μέσα στη Haas.

Μία δυνατή σεζόν θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την υποψηφιότητά του για τη Ferrari, ενώ αντίθετα μία χρονιά χωρίς ξεκάθαρη πρόοδο θα έκανε πιο δύσκολη την απόφαση για προαγωγή.

Το ερωτηματικό Χάμιλτον

Η θέση που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι εκείνη του Λιούις Χάμιλτον. Το υπάρχον συμβόλαιο του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή ολοκληρώνεται στο τέλος του 2027 και, με τα σημερινά δεδομένα, δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα ακολουθήσει. Η απόδοσή του στο 2026 είναι σημαντικά καλύτερη από αυτή του 2025 και μέχρι σήμερα είναι κατά μέσο όρο ταχύτερος στους αγώνες από τον Σαρλ Λεκλέρ. Το 2028 ο Χάμιλτον θα είναι 43 ετών.

Έτσι, η Ferrari θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να αξιολογήσει δύο διαφορετικούς παράγοντες: το μέλλον του Χάμιλτον και το κατά πόσο ο Μπέρμαν έχει παρουσιάσει την εξέλιξη που απαιτείται για να διεκδικήσει μία από τις πιο απαιτητικές θέσεις στο grid.

Η παρουσία του Κάμαρα στη Haas κάνει τη σύγκριση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Ο Μπέρμαν θα έχει απέναντί του έναν οδηγό που επιλέχθηκε επίσης για το μεγάλο του περιθώριο εξέλιξης, προσφέροντας στη Ferrari ένα πολύτιμο σημείο αναφοράς πριν πάρει αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν το οδηγικό της δίδυμο για το 2028.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡAUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Λεβαδειακός έγραψε αρνητική ιστορία: Η χειρότερη επιθετική εκκίνηση όλων των εποχών με μηδέν γκολ σε 7 αγωνιστικές!

Super League

|

Category image

«Ντρέπομαι που είμαι μέλος του δ.σ. της ΚΟΠ»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Τι είπε ο Μαρέσκα για Χάαλαντ, Σεμένιο και όλους τους τραυματίες πριν το ματς της ΑΕΚ με τη Σίτι

Premier League

|

Category image

Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Εμιλιάνο Μαρτίνες

Premier League

|

Category image

ΦΩΤΟ: «No comment» από τον πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας για τη γραμμή του VAR

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Κορυφή ο ένας, ξεκόλλησε από τον πάτο η άλλη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ντόρτμουντ για Καρέτσα: Τα πρώτα μηνύματα ανησυχίας και η αναμονή για τις εξετάσεις

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Σκορπάει τον τρόμο η Μπαρτσελόνα, πεντάρα και... 11/11!

La Liga

|

Category image

Νέα τριάρα με ανατροπή και ξανά μόνη πρώτη η Ίντερ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Η Λειψία πλήρωσε τα «σπασμένα» της Βίκινγκ με... ξεγυρισμένη εξάρα από την Μπάγερν!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Άλωσε το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Άστον Βίλα

Premier League

|

Category image

Λοσάδα: «Έπρεπε να σκοράρουμε πέμπτο, έκτο, έβδομο γκολ - Πολύ σωστά τα δύο πέναλτι»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα έξι γκολ από τη νίκη του Απόλλωνα κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανησυχία με Χάαλαντ στη Σίτι πριν την ΑΕΚ

Premier League

|

Category image

Αντίστροφη μέτρηση για Ναν, δηλώθηκε στην οκτάδα των ξένων - Ποιος έμεινε εκτός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη