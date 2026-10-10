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Ο Φερστάπεν νίκησε τον αγώνα σπριντ στην Σιγκαπούρη

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε έναν αγώνα που καθυστέρησε λόγω έντονης βροχόπτωσης

Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull, ο οποίος εκκίνησε από την pole position, κέρδισε τον... χαοτικό αγώνα σπριντ στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, αφού η εκκίνηση καθυστέρησε για περισσότερα από 30 λεπτά λόγω της έντονης βροχόπτωσης και εννέα μονοθέσια εγκατέλειψαν (σ.σ. αριθμός-ρεκόρ για αγώνα σπριντ).

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes προσπέρασε τον «Ιπτάμενο Ολλανδό» στον πρώτο γύρο, αλλά ο Βρετανός οδηγός βγήκε εκτός στην τελευταία στροφή, επιτρέποντας στον οδηγό της Red Bull να ανακτήσει την πρωτοπορία.

Ο Φερστάπεν, πέρασε πρώτος την νοητή γραμμή τερματισμού, μπροστά από τους Λιούϊς Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari, ενώ ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, τερμάτισε στην τέταρτη θέση μετά την σύγκρουση των δύο McLaren στον τελευταίο γύρο.

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AUTO MOTO

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