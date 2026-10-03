Επιβλητική pole position για Φερστάπεν στη Μαλαισία

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) θα εκκινήσει από την pole position στο Grand Prix του Μπαχρέιν της Formula 1 την Κυριακή, το οποίο διεξάγεται κατ΄ εξαίρεση στη Μαλαισία, έχοντας σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου.

Πρόκειται για την πρώτη pole position της χρονιάς για τον Φερστάπεν, ο οποίος τερμάτισε μπροστά από τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Βρετανό Λιοίς Χάμιλτον (Ferrari).

Ο «ομόσταυλος» του Φερστάπεν, νεαρός Γάλλος Ίσακ Aτζάρ, σημείωσε τον τρίτο ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες, αλλά θα υποχωρήσει κατά πέντε θέσεις στη σειρά εκκίνησης λόγω ποινής που επιβλήθηκε στη Red Bull για υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου εξαρτημάτων κινητήρα.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το γκραν πρι του Μπαχρέιν:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:35.1302. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 1:35.428 3. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 1:35.5584. Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 1:35.6315. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 1:35.6666. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:35.7577. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:35.7628. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:35.8719. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 1:37.21010. Γκάμπριελ Μπαρτολέτο (Βραζιλία/Audi) 1:37.673