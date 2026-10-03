Κέρδισε το σπριντ στην Ιαπωνία και έκανε... μπάσιμο για τον τίτλο ο Μάρκεθ

Ο Μαρκ Μαρκέθ της Ducati κέρδισε τον αγώνα σπριντ του Grand Prix της Ιαπωνίας (3/10), πλησιάζοντας στη βαθμολογία τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος MotoGP, Χόρχε Μαρτίν της Aprilia.

Ο Μαρκέθ έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση και κράτησε την εσωτερική γραμμή στην πρώτη στροφή του εναρκτήριου γύρου, προσπερνώντας τον Μαρτίν, ο οποίος είχε σημειώσει ρεκόρ γύρου στην πίστα του Motegi κατακτώντας την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές νωρίτερα την ίδια μέρα.

Ο Μαρκέθ, που προσπαθεί για την υπεράσπιση του τίτλου του, διατήρησε την πρωτοπορία και έφτασε άνετα στη νίκη, φτάνοντας τους 306 βαθμούς, επτά λιγότερους από τον Μαρτίν, ο οποίος υποβιβάστηκε στην τρίτη θέση πίσω από τον Ντιόγκο Μορέιρα της LCR Honda λόγω υπέρβασης των ορίων της πίστας.

AΠΕ - ΜΠΕ