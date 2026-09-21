Ελπίζει στον τίτλο ο Τζιωρτζής μετά τους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR

Ανεβαίνοντας στο βάθρο για δεύτερη φορά στη φετινή σεζόν, αυτή τη φορά στους ημιτελικούς του NASCAR EURO SERIES 2026 που έγιναν στην Ιταλία και την πίστα Vallelunga στη Ρώμη το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου, ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής παραμένει δυνατά στο κόλπο διεκδίκησης του τίτλου στην κατηγορία ΟPEN και μίας θέσης εντός τριάδας στην κατηγορία V8GP.

Ο Κύπριος οδηγός στον πρώτο αγώνα της OPEN στην Ιταλία τερμάτισε 3ος, ανεβαίνοντας για δεύτερη φορά σε βάθρο στη φετινή περίοδο, μετά την τρίτη θέση στην πίστα «Paul Ricard» της Γαλλίας τον περασμένο Μάιο. Στην δεύτερη κούρσα της συγκεκριμένης κατηγορίας ήταν 5ος, ενώ στην κατηγορία V8GP είχε τερματισμούς στην 10η και 12η θέση.

Με τους βαθμούς να μετράνε διπλοί στους ημιτελικούς, όπως θα συμβεί και στους τελικούς που θα γίνουν στα μέσα Οκτωβρίου, ο Κύπριος οδηγός βρίσκεται, ανάμεσα σε 30 οδηγούς, στην 5η θέση της γενικής κατάταξης στην OPEN κατηγορία, μόλις 11 βαθμούς πίσω από την τρίτη θέση. Εντός της πρώτης δεκάδας είναι και στην γενική κατάταξη της κατηγορίας V8GP, όπου φιγουράρει στην 9η θέση.

«Ήταν δύσκολο Σαββατοκύριακο,αλλά τα καταφέραμε. Είμαι ευγνώμων που παρά όλες τις δυσκολίες κατάφεραμε με την ομάδα να ανταποκριθούμε και παραμένουμε επίσημα στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος, πριν από τους τελικούς στο Βέλγιο στην OPEN αλλά και στην V8GP όπου διεκδικούμε σίγουρα πρώτη τριάδα που δεν είναι καθόλου αδύνατο» δηλώνει ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής.

Οι τελικοί για τη σεζόν 2026 θα πραγματοποιηθούν στην πίστα Circuit Zolder στο Βέλγιο το Σαββατοκύριακο 17-18 Οκτωβρίου.

Πώς εξελίχθηκε η προσπάθεια

Η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ δύσκολα για τον Κύπριο οδηγό, από τα επίσημα δοκιμαστικά το μεσημέρι της Παρασκευής, έχοντας πρόβλημα με το αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και το πρωινό, μιας και το μοιράζεται με έναν Πορτογάλο οδηγό, ο οποίος τρέχει στο πρωτάθλημα με την ονομασία Rookie Challenge που είναι καθαρά μόνο για νέους οδηγούς. «Στα πρώτα επίσημα δοκιμαστικά μου στην V8GP, βγαίνοντας από τα πιτς, από δεύτερη ταχύτητα ήθελα να ανεβάσω σε τρίτη και είχε μπει η πέμπτη» εξηγεί ο

Τζιωρτζής και προσθέτει: «Έμεινα δύο γύρους σιγά-σιγά στην πίστα για να δω ακριβώς το πρόβλημα και τελικά το κιβώτιο ταχυτήτων φάνηκε να είχε απώλεια από το πρωί που το οδηγούσε ο Πορτογάλος».

Έτσι, ο Τζιωρτζής έχασε τα πρώτα δοκιμαστικά της V8GP και της OPEN αλλά και τα μισά του 2ου γύρου της V8GP καθώς η ομάδα έπρεπε να αλλάξει κιβώτιο ταχυτήτων, με αποτέλεσμα να απομείνουν μονάχα 45 από τα 120 λεπτά για να βρει την ταχύτητα και τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου για το Σαββατοκύριακο.

Μπαίνοντας στο διήμερο του αγώνα, στα χρονομετρημένα της V8GP το Σάββατο, εμφανίστηκε πρόβλημα στην έξοδο κάθε στροφής. «Από τις 14 στροφές στις 13, μόλις έβγαινα έκανε διακοπές ο κινητήρας για τρία δευτερόλεπτα» σημειώνει ο οδηγός της SPEEDHOUSE. Eν τέλει προκρίθηκε ως δεύτερος στην OPEN και 11ος στην V8GP. Η ομάδα του άλλαξε αρκετά πράγματα, αλλά δεν δόθηκε λύση μέχρι τον πρώτο αγώνα. «Με χτύπησαν και πολλές φορές από πίσω άλλοι οδηγοί, καθώς όταν αυτούς δούλευε κανονικά ο κινητήρας σε κάθε έξοδο, είχα να αντιμετωπίσω απότομα το πρόβλημα με την διακοπή του κινητήρα σε κάθε έξοδο» αναφέρει ο Τζιωρτζής που εν τέλει κατάφερε να τερματίσει 10ος στον πρώτο αγώνα της V8GP.

Η ομάδα συνέχισε να αλλάζει εξαρτήματα, χωρίς αποτέλεσμα όμως, και το απόγευμα στον αγώνα της OPEN ξεκινώντας δεύτερος, τερμάτισε στην τρίτη θέση, παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα χειροτέρευε. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι άνθρωποι της ομάδας δούλεψαν όλο το βράδυ για να λύσουν το πρόβλημα, το οποίο στην 10λεπτη προθέρμανση της Κυριακής, φάνηκε να λύνεται.

«Ο κινητήρας δούλευε κανονικά, κάτι που ήταν αντιληπτό ακόμη περισσότερο στην έξοδο κάθε στροφής όπου και το πίσω μέρος του αυτοκινήτου γλιστρούσε αρκετά καθώς έβγαζε την δύναμη κανονικά πλέον η μηχανή» τονίζει ο Τζιωρτζής και συμπληρώνει: «Κάναμε μερικές αλλαγές πριν από τον δεύτερο αγώνα της OPEN για να συγκρατήσουμε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αλλά δεν ήταν αρκετό, ως αποτέλεσμα ξεκινώντας τέταρτος να τερματίσω πέμπτος». Στον δεύτερο αγώνα της V8GP, το μεσημέρι της Κυριακής, ξεκινώντας 12ος στην γραμμή εκκίνησης, διατήρησε αυτή τη θέση μετά από μάχη μέχρι τέλους με τον Αμερικανό Meskelis.

Πλατινένιος χορηγός του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή είναι η εταιρεία Capital.com, ενώ την προσπάθεια του στηρίζουν και οι χορηγοί του ISX Financial, Paidby, Cytavision καθώς και οι υποστηρικτές του: Alco Filters, Psaltis Auto Parts, Televantos Used Trucks, Daytona Raceway,Serenity Boutique Houses, το Sana Hiltonia και ENCY Software.