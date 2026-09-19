Αντεπίθεση τίτλου του Χόρχε Μαρτίν

Σε μια συναρπαστική διαδικασία για τις κατατακτήριες του 15ου γύρου του φετινού πρωταθλήματος του MotoGP, η μονομαχία των τριών Ισπανών έληξε με μόλις 15 χιλιοστά διαφορά του Μαρτίν από τον Μάρκεζ και άλλα 56 χιλιοστά του Μάρκεζ από τον Ακόστα – που διεκδικεί αυτό το τριήμερο με αξιώσεις στην παρθενική του νίκη στο MotoGP, στην πατρίδα της ΚΤΜ.

Μετά τη βροχή που προηγήθηκε στο Σπίλμπεργκ, η πρωινή περίοδος ελεύθερων δοκιμών ξεκίνησε σε πίστα που σταδιακά στέγνωνε. Ο Μάρκεζ είχε μια δύσκολη στιγμή στη στροφή 4 και στη συνέχεια είχε πτώση στη στροφή 1, στην προσπάθεια που θα ήταν η τελευταία του.

Καθώς η Ducati εξέταζε τις επιλογές της στο γκαράζ, τα ηλιόλουστα διαστήματα συνέχιζαν να στεγνώνουν την πίστα, την ώρα που οι αναβάτες έβγαιναν για το Q1. Η διαδικασία ήταν σχετικά ήρεμη, αν και η μάχη ήταν εξαιρετικά οριακή, καθώς ο Ζοάν Ζαρκό της LCR Honda και ο Πέκο Μπανάια της Ducati προκρίθηκαν από τη διαδικασία με ακριβώς τον ίδιο χρόνο.

Ο Ραούλ Φερνάντεζ (Trackhouse Aprilia), νικητής του Βρετανικού GP, ήταν το μεγαλύτερο όνομα που αποκλείστηκε από τη 12άδα, καθώς δεν μπόρεσε να βρεθεί σε απόσταση μικρότερη του ενός δεκάτου από τους ταχύτερους μέχρι το τέλος μιας διαδικασίας στην οποία χρειάστηκε να αλλάξει μοτοσικλέτα. Έτσι, θα εκκινήσει από τη 13η θέση το Sprint και το GP.

Ο Μαρκ Μάρκεζ έδειχνε ήρεμος αλλά προβληματισμένος καθώς το ρολόι μετρούσε αντίστροφα για την έναρξη του Q2. Η Ducati είχε εκτιμήσει ότι δεν υπήρχε σημαντική ζημιά στην κύρια μοτοσικλέτα του μετά την πτώση στο FP2, έτσι ο πρωταθλητής μπήκε στη μάχη για την πολ ποζίσιον χωρίς κάποιο μειονέκτημα.

Ο Ακόστα βρέθηκε στην κορυφή μετά την πρώτη σειρά γύρων στις αρχές της διαδικασίας, όμως η πραγματική μάχη ξεκίνησε μόνο όταν όλοι έβαλαν τα τελευταία φρέσκα ελαστικα, λίγα λεπτά πριν από το τέλος.

Ο Μαρτίν έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στον πρώτο του γύρο. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024 συνέχισε συγκεντρωμένος στον επόμενο γύρο, βρίσκοντας ακόμη περισσότερο χρόνο, την ώρα που ο Ακόστα ανέβαινε στον πίνακα χρόνων ακριβώς πίσω του.

Η KTM έμεινε, ωστόσο, για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου πίσω, και στη συνέχεια ο Μάρκεζ έκανε ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση για τον Ακόστα, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση, πριν βγει εκτός πίστας και χάσει κάθε πιθανότητα να βελτιώσει τον χρόνο του στον επόμενο γύρο. Δεν υπήρξαν άλλες αλλαγές στην κορυφή, με την ισπανική τριάδα να χωρίζεται τελικά από μόλις 0,071 δευτερόλεπτα.

Ο Μάρκο Μπετζέκι, τέταρτος, δεν κατάφερε να ανέβει στο ρυθμό των αναβατών της πρώτης σειράς, καθώς ήταν δυόμισι δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από την πολ ποζίσιον με την εργοστασιακή Aprilia. Έτσι έμεινε στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης μαζί με τον Άι Ογκούρα της Trackhouse Aprilia και τον Άλεξ Μάρκεζ της Gresini Ducati.

Ο Πέκο Μπανάια σημείωσε μια μικρή πρόοδο με την έβδομη θέση του στην εκκίνηση, δεδομένης της πρόσφατης πτώσης της απόδοσής του. Ο αναβάτης της εργοστασιακής Ducati θα μοιραστεί την τρίτη σειρά με τον συμπατριώτη του Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και με τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha.

Ο Φερμίν Αλντεγκέρ, παρά την ταχύτητά του στις δοκιμές, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες στο Q2. Ο Ισπανός βρέθηκε στην τέταρτη σειρά, πίσω από τον Ζοάν Ζαρκό (Honda) και τον Μπραντ Μπίντερ (KTM), και ήταν ο πιο αργός αναβάτης της διαδικασίας – σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον ρυθμό των κορυφαίων.

Πηγή: sport24.gr