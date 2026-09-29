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Η Ολυμπιακή φλόγα θα διασχίσει και τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028

Η λαμπαδηδρομία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 θα διασχίσει και τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, ξεκινώντας το ταξίδι της εντός της χώρας από την Ατλάντα, ως φόρο τιμής στη φιλοξενία των Θερινών Αγώνων του 1996, όπως ανακοίνωσε (29/9)  η οργανωτική επιτροπή LA28.

Ο πρόεδρος του LA28, Κέισι Γουάσερμαν, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Ατλάντα, Αντρέ Ντίκενς, και πρώην αξιωματούχους των Ολυμπιακών Αγώνων στο Δημαρχείο για να ανακοινώσουν το σχέδιο, το οποίο σύμφωνα με τους διοργανωτές, αποσκοπεί στη σύνδεση κοινοτήτων σε ολόκληρη τη χώρα ενόψει των Αγώνων του Λος Άντζελες.

«Κάθε διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων ξεκινά με μια μοναδική φλόγα, και η μεταφορά αυτής της Ολυμπιακής φλόγας στο Λος Άντζελες αποτελεί τιμή και προνόμιο που θα μοιραστούμε με κάθε γωνιά της χώρας», δήλωσε ο Γουάσερμαν.

Η Ατλάντα θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό της Ολυμπιακής φλόγας, η οποία επιστρέφει στην πόλη 32 χρόνια μετά τη φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996.

«Η έναρξη αυτού του ταξιδιού από την Ατλάντα αποτελεί φόρο τιμής σε μια πόλη με βαθιές Ολυμπιακές ρίζες», πρόσθεσε ο πρόεδρος του LA28.

Η πλήρης διαδρομή, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος της λαμπαδηδρομίας και των πόλεων που επιλέχθηκαν για να τη φιλοξενήσουν, θα ανακοινωθεί το 2027. 

Δεν αποκαλύφθηκε η διάρκεια της λαμπαδηδρομίας ούτε ο τρόπος επιλογής των λαμπαδηδρόμων.

Ενόψει των Αγώνων του 2028 θα πραγματοποιηθεί επίσης η λαμπαδηδρομία για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, αν και το σημείο εκκίνησής της θα ανακοινωθεί αργότερα, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Τέσσερις εταιρείες -οι Coca-Cola, JPMorgan Chase, Allstate και Xfinity- θα λειτουργήσουν ως χορηγοί παρουσίασης και για τις δύο λαμπαδηδρομίες.

Στην εκδήλωση ανακοίνωσης παρευρέθηκαν αρκετές προσωπικότητες που συνδέονται με τους Αγώνες της Ατλάντα, μεταξύ των οποίων ο Μπίλι Πέιν, επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996, και η Τζανέτ Έβανς, υπεύθυνη αθλητών της LA28 και τετράκις χρυσή Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, η οποία συγκαταλεγόταν στους τελευταίους λαμπαδηδρόμους στην Ατλάντα το 1996.

Συμμετείχε επίσης η Λόνι Αλί, προσωρινή πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Muhammad Ali Center και σύζυγος του αείμνηστου θρύλου της πυγμαχίας, Muhammad Ali. Η Έβανς μετέφερε τη δάδα κατά την Τελετή Έναρξης των Αγώνων του 1996 και την παρέδωσε στον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή πυγμαχίας βαρέων βαρών, ο οποίος άναψε την Ολυμπιακή φλόγα.

Το Λος Άντζελες θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες για τρίτη φορά το 2028 -μετά το 1932 και το 1984- και θα διοργανώσει για πρώτη φορά Παραολυμπιακούς Αγώνες.

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