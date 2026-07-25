Ποινή τριών θέσεων στον Χάμιλτον στην εκκίνηση του GP Ουγγαρίας

Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ουγγαρίας για τον Λιούις Χάμιλτον, καθώς λίγη ώρα μετά το τέλος της διαδικασίας οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή τριών θέσεων στον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή για παρεμπόδιση του Όσκαρ Πιάστρι.

Ο Βρετανός οδηγός της Ferrari είχε αρχικά κατακτήσει τη δεύτερη θέση στο grid, χάνοντας την pole position από τον Λάντο Νόρις για μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ωστόσο, το περιστατικό στο φινάλε του Q3 άλλαξε τα δεδομένα και τον έριξε στην πέμπτη θέση της εκκίνησης.

Σύμφωνα με όσα εξετάστηκαν από τους αγωνοδίκες, ο Χάμιλτον είχε ολοκληρώσει τον γρήγορο γύρο του και κινούνταν με μειωμένο ρυθμό, χωρίς να έχει ενημερωθεί εγκαίρως από την ομάδα του πως ο Πιάστρι βρισκόταν σε γρήγορο γύρο πίσω του. Η σχετική ειδοποίηση από τη Ferrari έφτασε όταν ο Βρετανός βρισκόταν ήδη στη στροφή 1, τη στιγμή που ο οδηγός της McLaren είχε φτάσει στο σημείο φρεναρίσματος.

Παρά το γεγονός ότι η Ferrari ανέλαβε την ευθύνη για την καθυστερημένη ενημέρωση, οι αγωνοδίκες έκριναν ότι ο Χάμιλτον παρεμπόδισε τον Αυστραλό και του επέβαλαν ποινή τριών θέσεων.

Έτσι, ο 40χρονος οδηγός θα εκκινήσει πέμπτος στον αγώνα της Κυριακής, ενώ οι Σαρλ Λεκλέρ, Κίμι Αντονέλι και Όσκαρ Πιάστρι κερδίζουν από μία θέση και ανεβαίνουν στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα πίσω από τον poleman Λάντο Νόρις.

sport-fm.gr