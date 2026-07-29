Με 23 παίκτες η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με απογευματινή προπόνηση την Τετάρτη (29/7) στο ΟΑΚΑ την προετοιμασία του ενόψει της αυριανής (30/7, 21:30) ρεβάνς με την Πάκσι, στο πλαίσιο της δεύτερης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον Β’ προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα είχε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τακτική, με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος και να μπορέσει να βοηθήσει στις επόμενες προκριματικές σειρές, εφόσον εξασφαλίσει την πρόκρισή του ο Παναθηναϊκός μετά και τη ρεβάνς με τους Ούγγρους (είχε νικήσει με 2-1 στο Πακς).

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τη λίστα της αποστολής. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη και Ραστόντερ.