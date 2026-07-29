Ο αποκλεισμός στέλνει την Ομόνοια πάνω στη Λίνκολν

Δυστυχώς, παρά την υπερπροσπάθεια Ομόνοιας, ήρθε ο αποκλεισμός για την Ομόνοια από τη συνέχεια του Champions League. Το ταξίδι για τ΄ αστέρια σταμάτησε στον 2ο προκριματικό γύρο.

Πλέον, μεταφέρεται στο Europa League, εκεί όπου στον 3ο προκριματικό γύρο θα βρει απέναντί της, τη Λίνκολν. Η ομάδα του Γιβραλτάρ αποκλείστηκε από τη Μίαλμπι, χάνοντας 3-0 στον πρώτο αγώνα ενώ στη ρεβάνς που έγινε στην έδρα της, έφερε ισοπαλία 0-0.

Φαινομενικά είναι εύκολος αντίπαλος, όμως το γρασίδι είναι ο καθρέφτης. Έχει μόλις δύο εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία και γενικά είναι στο χέρι των παικτών του Χένινγκ Μπεργκ.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει την Πέμπτη (06/08) εκτός έδρας καη ρεβάνς στις 13 Αυγούστου στο ΓΣΠ.