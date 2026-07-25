Πρώτη pole στο 2026 για τον Νόρις, νίκησε τον Χάμιλτον για 12 χιλιοστά!

Ο Λάντο Νόρις ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Ουγγαρίας, κατακτώντας την pole position με χρόνο 1:17.207 και αφήνοντας τον Λιούις Χάμιλτον στη δεύτερη θέση για μόλις 0,012 δευτερόλεπτα.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής φάνηκε για αρκετή ώρα να βρίσκεται κοντά στην πρώτη του pole με τη Ferrari, όμως ο οδηγός της McLaren πραγματοποίησε εξαιρετικό τελευταίο γύρο και κατάφερε να τον ξεπεράσει την τελευταία στιγμή.

Από την τρίτη θέση θα εκκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ με τη δεύτερη Ferrari, ενώ τέταρτος ήταν ο Κίμι Αντονέλι με Mercedes. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη McLaren.

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από την έκτη θέση, καθώς έκανε λάθος στην τελευταία του προσπάθεια, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ περιορίστηκε στην έβδομη θέση έπειτα από πρόβλημα στο φινάλε των κατατακτηρίων.

Η δεκάδα ολοκληρώθηκε με τους Ίζακ Χατζάρ, Άρβιντ Λίντμπλαντ και Νίκο Χούλκενμπεργκ, ενώ εκτός της τελικής διαδικασίας έμειναν, μεταξύ άλλων, οι Φερνάντο Αλόνσο, Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον.

Ο αγώνας του Grand Prix Ουγγαρίας θα διεξαχθεί την Κυριακή, με τον Νόρις να έχει το πλεονέκτημα της πρώτης θέσης στο grid και να στοχεύει στην πρώτη του νίκη στη «μάχη» του φετινού πρωταθλήματος.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Lando Norris takes his first pole of the season 👏#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/4vhIq9ZzW9 — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

sport-fm.gr