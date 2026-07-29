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Για την 5η του Σα Πίντο!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Για την 5η του Σα Πίντο!

Ο 53χρονος μέχρι στιγμής έχει ζήσει τέσσερις φορές στην καριέρα του την εμπειρία των ομίλων του Europa League

Σήμερα η Πάφος FC oλοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψει της αυριανής (20:00) ρεβάνς απέναντι στη Χάιντουκ Σπλιτ, στο στάδιο «Αλφαμέγα», θέλοντας να ανατρέψει την ήττα 2-0 από το πρώτο παιχνίδι, ώστε να μείνει ζωντανή στον δρόμο για τη League Phase του Europa League –έχοντας φυσικά και το μαξιλαράκι του Conference League.

Παράλληλα με τους στόχους της ομάδας, το προσωπικό όνειρό του για πέμπτη παρουσία στην κύρια φάση της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης θέλει να διατηρήσει και ο Ρικάρντο Σα Πίντο. Ο 53χρονος μέχρι στιγμής έχει ζήσει τέσσερις φορές στην καριέρα του την εμπειρία των ομίλων του Europa League (σ.σ. 2011-12, 2012-13 με Σπόρτινγκ, 2015-16 με Μπελενένσες, 2019-20 με Μπράγκα).

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Ρικάρντο Σα Πίντο συμμετείχε με ομάδες του και σε ομίλους στο αφρικανικό και ασιατικό Champions League.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

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