Ο Χάμιλτον χτύπησε με το μονοθέσιό του μηχανικό της Ferrari και κινδυνεύει με δεύτερη ποινή!

Τρομακτικό στιγμιότυπο από το Grand Prix της Formula 1 που διεξήχθη στο Βέλγιο!

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στην πίστα του Σπα και κατά τη διάρκεια ενός pit stop της Ferrari, ο Λιούις Χάμιλτον χτύπησε με το εμπρός δεξί λάστιχο μονοθεσίου του έναν μηχανικό της ομάδας του!

Ο μηχανικός βρέθηκε για δευτερόλεπτα στο πεσμένος έδαφος, πριν τον σηκώσουν οι συνάδελφοί του, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί.

Πάντως, το περιστατικό εξετάζεται από τους ανθρώπους της FIA και δεν αποκλείεται να υπάρξει τιμωρία για τον Χάμιλτον, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή και κατά τη διάρκεια του αγώνα, για σύγκρουσή του με τον Ράσελ.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Εννοώ, άναψε το πράσινο φως, οπότε ξεκίνησα. Κοιτάς εδώ (στο φανάρι) και όχι εκεί (στους μηχανικούς). Αυτό είναι, πιθανότατα, περισσότερο ευθύνη της ομάδας. Μόλις συνέβη, τον είδα και σταμάτησα. Εκείνη τη στιγμή το πρώτο πράγμα που μου πέρασε από το μυαλό ήταν όταν ο Κίμι Ραϊκόνεν έσπασε το πόδι ενός μηχανικού του. Η καρδιά μου πραγματικά βούλιαξε για μια στιγμή, αλλά είμαι πολύ ευγνώμων που είναι καλά», δήλωσε για το συμβάν ο Βρετανός πιλότος.

Δείτε το στιγμιότυπο: