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Μπεργκ: «Είμαι στεναχωρημένος για τους παίκτες μου, είναι κρίμα και άδικο…»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπεργκ: «Είμαι στεναχωρημένος για τους παίκτες μου, είναι κρίμα και άδικο…»

Οι δηλώσεις του Νορβηγού τεχνικού

Φανερά απογοητευμένος παρουσιάστηκε ο Χένινγκ Μπεργκ στις πρώτες του τοποθετήσεις μετά τον αποκλεισμό. Ο Νορβηγός αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Ομόνοιας με 10 παίκτες αλλά και στη συνέχεια που βρίσκει την ομάδα του στον 3ο προκριματικό του Europa League.

Αναλυτικά:

Το αρχικό του σχόλιο: «Είμαστε απογοητευμένοι που δεν προκριθήκαμε. Είναι δύσκολο να παίζει με δέκα παίκτες για τόσο διάστημα και στα δύο ματς. Στο 11 εναντίον 11 θα είχαμε καλύτερη ευκαιρία. Κι εμείς όμως πρέπει να είμαστε πιο πειθαρχημένοι στο πως προσπαθούμε να αμυνθούμε. Στην φάση της αποβολής, πήγε να πάρει μπάλα ο ποδοσφαιριστής μας, ακούμπησε τον αντίπαλο, ήταν μια άτυχη στιγμή. Πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Είχαμε καλή αμυντική λειτουργία, πάλεψε ο ένας για τον άλλον, έγινε μεγάλη προσπάθεια και είμαι στεναχωρημένος γι αυτούς. Είναι κρίμα και άδικο. Στα πρώτα 25 λεπτά είχαμε κάποιες ευκαιρίες και κάποιες προϋποθέσεις αλλά δεν πήραμε προβάδισμα. Όταν δέχεσαι τέτοιες κόκκινες κάρτες είναι πιο δύσκολο. Η αποβολή του Κουλιμπαλί δεν άλλαξε τις ισορροπίες».

Για την συνέχεια και τον επόμενο αντίπαλο στο Europa League, την Λίνκολν: «Ακόμα δεν κάναμε σκέψεις γι’ αυτό τον αγώνα. Από αύριο θα κάνουμε τις πρώτες μας σκέψεις. Αφού δεν τα καταφέραμε στο Champions League ανυπομονούμε για το Europa League που είναι επίσης μια μεγάλη διοργάνωση».

Για την διαιτησία: «Δεν θα ήθελα να μιλήσω στον διαιτητή γιατί αν το έκανα δεν θα ήταν για καλό»

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